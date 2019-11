Manchester City slo tilbake med seier i storkampen mot Chelsea

Manchester City fikk en tøff start på hjemmebane mot Chelsea lørdag, men snudde til 2-1-seier og tok tre viktige poeng i toppen av tabellen.

Etter at Liverpool og Leicester hadde gjort jobben tidligere på dagen, hadde ikke Manchester City råd til å rote bort flere poeng for å ha heng på ligaens to formlag. De lyseblå tapte mot nettopp Liverpool for to uker siden og trengte en opptur.

Da passet det svært dårlig at gjestene fra London tok ledelsen etter 21 minutter ved N'Golo Kante. Indreløperen var sterkest i duellen med Benjamin Mendy og fikk dyttet ballen bak en utrusende Emerson.

Manchester City kom imidlertid raskt tilbake i kampen og snudde til 2–1 før pause. Det ble også sluttresultatet, selv om det ikke manglet på store sjanser for begge lag.

Tre poeng gjør at Manchester City tar seg opp på 28 poeng, ett poeng bak Leicester og ni bak Liverpool. Poengtap mot fjerdeplasserte Chelsea ville gjort jobben med å ta igjen Liverpool veldig vanskelig.

Ederson sto i veien

Brasilianske Ederson var tilbake mellom stengene for vertene etter å ha måttet stå over med skade i 1-3-tapet for Liverpool før landslagspausen. Mot Chelsea viste han sin klasse med to viktige redninger i andre omgang.

Først var Kante svært nære ved å sette inn utligningen etter 54 minutter da han ble satt opp av César Azpilicueta. En beinparade fra brassen ble helt avgjørende for at Chelsea aldri kom tilbake i kampen.

Ti minutter før slutt dyttet han i tillegg en god volley fra landsmann William over tverrliggeren.

Våknet og snudde kampen

Hjemmelaget våknet for alvor etter Chelseas mål og utlignet til 1–1 kun åtte minutter seinere. Flipperspill bak hos gjestene gjorde at Kevin De Bruyne fikk ballen i beina. Med en lekker skuddfinte dro han bort Chelsea-forsvaret og fyrte av et skudd som gikk via Kurt Zouma og bak en utspilt Kepa Arrizabalaga.

Etter 37 minutter snudde Riyad Mahrez kampen på egen hånd da han dro seg inn fra høyrekanten, fintet et par Chelsea-spillere og plasserte ballen i det lengste hjørnet ved hjelp av venstrefoten.

