Manchester City smadret Arsenal på Emirates Stadium

Flere reagerer på nok en dårlig Arsenal-prestasjon.

ARSENAL - MANCHESTER CITY 0-3

Det skulle bli nok en fin dag for Manchester City mot Arsenal. Pep Guardiolas menn ydmyket de rødkledde på eget gress, og sikret en imponerende 3-0-seier.

Bernardo Silva, David Silva og Leroy Sané stod for scoringene, som alle kom i den første omgangen, på et glissent Emirates Stadium. Dermed får ikke Arsenal sin revansj etter 0-3-tapet for nettopp City i ligacup-finalen sist søndag.

Været gjorde ikke forholdene enkle for hverken eller av lagene, men det var flere som noterte at at hjemmesupporterne glimtet med sitt fravær fra storkampen

- Jeg vet ikke om det er dårlig billettsalg, og om været har stoppet mange fra å ta turen. De strever med transporten i London. Det er rett og slett glissent på Emirates Stadium. Det er påfallende å se så mange tomme seter på en storkamp som denne, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker i den første omgangen.

Han fulgte også opp like før slutt da stadion begynte å tømme seg for Arsenal-supportere.

- Det er nesten tomt! Apatien er i ferd med å innta Arsenal Football Club. Og det er kanskje verre enn noe annet, sa Alsaker, som fulgte opp etter kampen.

- Det er nesten skremmende å se det vi ser nå. Et tomt Emirates. Noen få, desillusjonerte sjeler igjen.

Gary Neville i Sky Sports, som tidligere har vært veldig kritisk til Arsenal, syntes også det var bemerkelsesverdig at så få møtte opp på stadion.

- Man skulle tro det var en vennskapskamp med tanke på hvor få hjemmesupportere det er her. Jeg tror ikke at flere tusener av ledige plasser kun er grunnet været. Jeg forestiller meg at dersom de vant på søndag, eller var i tittelkampen, så hadde flere vært her, sa Manchester United-legenden hos Sky Sports.

Arsenal kunne skapt ny spenning i oppgjøret i den andre omgangen, men Pierre-Emerick Aubameyang misset på et straffespark i det 52. minutt. Det fikk det til å koke over for Arsenal-legenden Martin Keown hos BBC.

- Man har byggestenene, man kunne ha redusert en gang og så jobbet derfra, men dette er nok et slag i ansiktet for Arsenal-supporterne, sa Keown for BBC' livedekning.

Seieren betyr at Arsenal suser fra i toppen av Premier League. De ligger nå 16 poeng foran byrival Manchester United med kun ti kamper igjen av årets Premier League-sesong.

- Mentalt var vi sterke, vi var kliniske. Vi scoret tre fantastiske mål. Det var frotsatt ikke enkelt. De første 15 minuttene av den andre omgangen var dårlige. Det er fortsatt et fantastisk resultatet for oss, sa City-trener Pep Guardiola til BBC Sport etter kampen.

Han er klar på at City nå nærmer seg ligatittelen. Med ti kamper igjen trenger Guardiolas menn kun å vinne fem kamper.

- Vi må vinne fem kamper, vi tenker ikke så mye på det. Nå skal vi møte Chelsea. Forhåpentligvis har vi viljen til å vinne, og være det beste laget i England. Vi glemmer at vi er slitne, sa Guardiola.

Arsenal, på sin side, ligger nå ti poeng bak fjerdeplassen, hvilket ville betydd Champions League-spill neste sesong. De ligger også svimlende 30 poeng bak Manchester City.

- Det var tøft, men forklares ved det faktum av hva som skjedde sist søndag, og konsekvensene rundt oppblåsningen av våre prestasjoner. Det treffer deg. Spillerne la ned en stor innsats i dag, men dessverre så var vi dårlige i forsvar, sa Arsenal-trener Arsene Wenger til engelsk presse etter kampen.

På spørsmål rundt mangelen på supportere på Emirates Stadium hadde franskmannen også en forklaring.

- Jeg forventer ikke at supporterne skal være eurforiske etter at vi taper 3-0. Vi må fortjene supporterne gjennom kvaliteten på våre prestasjoner. Dette må komme fra oss, sa Wenger.

Ydmykelse



Arsenal kom godt i gang på hjemmebane og etter 13 minutter gikk Henrikh Mkhitaryan muligheten til å skyte etter godt ettertrykk fra hjemmelaget. Manchester City-keeper Ederson hadde full kontroll.

Like etter var det Citys tur til å angripe, og etter et enestående raid av Leroy Sané kunne Bernardo Silva elegant skru ballen opp i det lengste krysset og sendte City i ledelsen.

De rødkledde forsøkte å utligne, og like etter halvspilt i den første omgangen fant Héctor Belleríns pasning en umarkert Aaron Ramsey inne i boks. Waliseren fikk avsluttet, men igjen var Ederson patent.

Derfra og ut skulle mye av den første omgangen handle om Pep Guardiolas menn. I det 28. minutt kombinerte David Silva, Sané og Sergio Agüero utmerket før førstnevnte hamret inn 2-0 for City.

Kun fem minutter etterpå skulle ting gå fra vondt til verre for Wenger og hans menn. En kontring så Agüero finne Kyle Walker på ett touch, før han spilte inn Sané foran mål. Tyskeren hadde få problemer med å sette inn 3-0.

- Arsenal blir rett og slett spilt av sin egen hjemmebane, sa en tydelig imponert Øyvind Alsaker fra TV 2s kommentatorboks på Emirates Stadium.

Fem minutter før pause kunne det blitt enda styggere for hjemmelaget da Kevin de Bruyne introduserte seg, og fant Agüero inne foran mål. Denne gangen klarte Arsenal-keeper Petr Cech å avverge fra Citys legendariske argentiner.

Til pause buet de fremmøtte Arsenal-supporterne, da dommer André Marriner sendte lagene til pause på stillingen 0-3.

Les mer: Derfor rører ikke Glimts stortalent alkohol: - Jeg har én sjanse til å bli god

Au-bom-eyang



Vondt skulle bli så mye verre for Arsenal og stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang syv minutter ut i den andre omgangen. Arsenal fikk nemlig straffespark da Nicolás Otamendi sparket Henrikh Mkhitaryan over ende.

Aubameyang fikk muligheten til å blåse nytt liv i oppgjøret fra straffemerket, men keeper Ederson valgte riktig side, og reddet straffesparket mesterlig.

Tempoet gikk betraktelig ned i den andre omgangen, og City virket mer og mer rufsete i pasningsspillet sitt. Likevel virket ikke Arsenal spesielt vasse fremover i banen heller utover i omgangen.

En som virket målsugen var Agüero. I det 78. minutt ble den argentinske superspissen spilt igjennom, men Cech var kjapt nede og fikk klasket vekk avslutningen fra Citys nummer ti.

Det ville seg rett og slett ikke for Arsenal i dette oppgjøret. Anført av Mkhitaryan fikk de en overgangsmulighet, men nye pasningsfeil ødela for en mulug redusering for de rødkledde.

Dermed ble det nøk en mørk dag for Arsenal og Arsene Wenger. Manchester City knuste Arsenal 3-0 på Emirates Stadium.

