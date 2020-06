Manchester City snublet mot Chelsea - nå kan Liverpool slippe jubelen løs

Manchester Citys tap betyr at Liverpool endelig kan slippe jubelen løs.

CHELSEA - MANCHESTER CITY 2-1

Det ble en høydramatisk aften på Stamford Bridge da Frank Lampards mannskap senket Manchester City - og dermed forærte seriegullet til Liverpool.

To scoringer fra Christian Pulisic og en nydelig straffe fra Willian ble for mye for Guardiola & co, et nydelig Kevin de Bruyne-frispark til tross.

Det betyr at Liverpool og Jürgen Klopp er sikret et historisk seriegull i Premier League - det første på 30 år.

Det fikk blant annet Liverpools eier John Henry til å ta til Twitter.

- Forferdelig forsvarsspill

Det var ingen sjansebonanza vi fikk servert før hvilen i storoppgjøret.

Begge lag noterte seg for det som best kan kategoriseres som «halvsjanser», men gode organiseringer i bakre ledd og kanskje et snev av usikkerhet spilte nok inn hos begge lag.

Les også: Presset øker etter ny kollaps: Nå vekker dette Horneland-intervjuet oppsikt

Usikkerhet var det også i forsvarsspillet til til City etter 36 minutter. Benjamin Mendy og Ilkay Gündogan fant aldri ut av hvem som skulle angripe ballen, og dermed kunne Christian Pulisic snappe ballen, sette fart mot mål og sende Chelsea i føringen.

- Forferdelig forsvarsspill - og det utnytter Pulisic med en lekker avslutning, sa Petter Myhre om scoringen fra TV 2.

OFFISIELT: Pep Guardiola hadde forlengst erkjent tap i kampen om Premier League-gull, men torsdag kveld ble det klart at gullet skal til Liverpool. Foto: Adrian Dennis (Reuters)

City gjorde offensive bytter bare ti minutter ut i den andre omgangen, da Bernardo og Rodri gikk ut til fordel for Gabriel Jesus og David Silva.

Det ga også nesten umiddelbare resultater.

Kevin de Bruyne fikk et frispark fra drøye 25 meter, og regelrett limte kula i krysset - utagbart for Kepa i Chelsea-buret.

- For et lag Jürgen Klopp har bygd på Anfield. Liverpool har ødelagt alt av motstand denne sesongen. Ingen kom i nærheten av dem, skrev Daily Mails Oliver Holt underveis.

- Fernandinho gir Liverpool gullet

Et lite øyeblikk senere fikk også Raheem Sterling en vanvittig sjanse til å sende bortelaget i føringen, men avslutningen alene mot mål ble for svak.

Les også: Først sjokkerte de med ellevill signering. Nå har den norske klubben kapret nok en profil

20 minutter før full tid hadde Pulisic en enorm mulighet til å sende sitt Chelsea tilbake i føringen, men avslutningen ble bokstavlig talt for svak - slik at Kyle Walker rakk tilbake og fikk klarert ballen.

Like etter dukket det opp en like spesiell situasjon, og Fernandinho så seg nødt til å bruke hånden for å holde ballen ute av Citys nettmasker. Det hadde VAR-systemet få problemer med å plukke opp etter en rekke repriser, og dermed fikk Chelsea et helt korrekt idømt straffespark - og Fernandinho fikk marsjordre.

Willian var iskald fra elleve meter og hamret ballen i notene bak Ederson.

Med det gikk også lufta for alvor ut av Guardiolas mannskap, som på det tidspunktet hadde lite mer å kjempe om i dette oppgjøret - eller i årets Premier League sett over det hele.

I Liverpool kan de nå bare slippe løs jubelen, etter det som har vært en ekstremt lang ventetid på Premier League-troféet.