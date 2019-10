Manchester City tilbake på vinnersporet

Etter et svært overraskende tap før landslagspausen, slo Manchester City tilbake med 2-0-seier borte mot Crystal Palace i Premier League lørdag.

Pep Guardiolas menn gikk på en skikkelig skrell da de tapte 0-2 hjemme mot Wolverhampton for to uker siden. Lørdag var de tilbake i godt gammelt slag. Scoringer av Gabriel Jesus og David Silva sørget for tre poeng til gjestene.

Med seieren i London legger den regjerende mesteren press på Liverpool som møter Manchester United på Old Trafford lørdag. City er fem poeng bak serielederen.

To raske scoringer

Det var gjestene som styrte det aller meste fra start. De måtte likevel vente 39 minutter før det løsnet. Et flott innlegg fant Jesus innenfor 16-meteren. Brasilianeren headet inn 1-0 via stolpen.

To minutter senere sto det 2-0. Det etter et praktfullt angrep som kulminerte med en nydelig pasning fra Raheem Sterling til David Silva. Spanjolen banket til mellom beina på Crystal Palace-keeperen.

En fullt fortjent ledelse etter en omgang gjestene fra Manchester hadde dominert.

Gode muligheter

Den andre omgangen skulle bli fartsfylt. Sterling var nære åtte minutter ut i omgangen. Engelskmannen dro seg fri innenfor 16-meteren til Palace, men avslutningen med venstrefoten gikk like utenfor.

Cirka 20 minutter var Jesus farlig frampå. Han fikk skyte fra god posisjon, men en mesterlig redning av Wayne Hennessey forhindret 0-3.

Crystal Palace løftet seg utover i omgangen, og kvarteret før slutt var innbytter Christian Benteke uhyre nære å redusere med sitt første touch på ballen. Spissen headet og City-keeperen slo ballen i tverrliggeren.

Det skjedde mye etter hvert på Selhurst Park. Like etter hjemmelagets sjanse var gjestene bare et skrekkelig Jesus-valg unna 3-0. Brasilianeren kunne spille De Bruyne på åpent mål, men valgte å skyte fra skrå vinkel istedenfor.

Belgieren skulle få en stor sjanse like etterpå. De Bruyne kom til heading, men avslutningen gikk i stolpen.

Vertene fikk en mulighet på tampen til å skape litt spenning, men verken Zaha eller Benteke klarte å få ballen i mål.

(©NTB)