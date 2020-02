Manchester City utestenges fra Champions League: Dette sier reglene om hvem som skal erstatte klubben

I teorien kan dette være godt nytt for fans av både Tottenham, Manchester United og Sheffield United - for å nevne noen - men så enkelt er det likevel ikke.

Fredag kveld ble det kjent at Manchester City er utestengt fra Champions League de to neste sesongene for brudd på de økonomiske fair play-reglene.

Om straffen blir stående, får ikke Manchester City delta i Champions League eller andre europeiske turneringer klubben måtte kvalifisere seg til i sesongene 2020/21 eller 2021/22. I tillegg må klubben betale en bot på 30 millioner euro.

Premier League-klubben har allerede varslet at de vil anke saken til Idretters voldgiftsrett (CAS). Det ble bekreftet kort tid etter av UEFAs avgjørelse ble kjent.

I kjølvannet av avgjørelsen har mange lurt på hvem som overtar Citys plass i Champions League neste høst. Ifølge UEFAs reglement er det da laget som ender på femteplass i Premier League som overtar den ledige plassen.

I reglene står det følgende (regel 4.08): - En klubb som ikke får tillatelse til å delta i en turnering vil bli erstattet av det nest best plasserte laget i samme nasjon og forbunds toppdivisjon, gitt at det laget oppfyller kriteriene til å delta.

Flere innen rekkevidde

Akkurat nå er det Sander Berges Sheffield United som ligger på femteplass i Premier League, men en rekke lag har plassen innen rekkevidde. Både Manchester United og Tottenham, for eksempel, har gode sjanser for å kapre en plass.

Det er likevel et stort «men» i denne saken. Den er altså anket til CAS, noe som betyr at det trolig vil ta lang tid å behandle anken. Erfaringsmessig bruker CAS lang tid før de kommer med en kjennelse i sakene de behandler. Dette har vi blant annet sett ved flere anledninger med klubber som har blitt ilgat en såkalt overgangsnekt.

Samtidig må CAS også komme til samme konklusjon som UEFA, noe det ikke er sikkert at de gjør. Et trolig scenario er derfor at straffen vil bli utsatt, og at City likevel får lov til å spille i Champions League neste sesong, om de kvalifiserer seg.

Avgjørelsen fra UEFA vil først tre i kraft etter at en anke er unnagjort.

- Vi er skuffet, men ikke overrasket over dagens melding fra UEFAs dømmende kammer. Klubben har hele tiden regnet med nødvendigheten av å anke saken inn for et uavhengig organ som upartisk kan vurdere de ugjendrivelige beviser for våre påstander, står det i en pressemelding fra Manchester City.

Ogden: - En lang prosess

Journalisten Mark Ogden i ESPN påpeker på Twitter at en ankeprosess trolig vil ta lang tid og at en endelig avgjørelse på det hele vil bli tatt etter ankesaken.

- Et stort trekk fra UEFAs side med å utestenge City i to år, men City kommer til å anke og dette kommer til bli en lang prosess. Jeg blir overrasket om noe blir avgjort før starten på neste sesong, skriver Ogden på Twitter.

I sosiale medier spekuleres det allerede heftig i om avgjørelsen fra UEFA gjør at det laget som havner på femteplass i Premier League denne sesongen, kommer til å få en plass i Champions League. Ogden mener det er for tidlig å si noe:

- Dette er en kamp City er forberedt på, så de kommer ikke til å gi seg. Det er alt for tidlig å snakke om femteplassen og en Champions League-plass, og om dette vil føre til at mange forsvinner fra Etihad. Det er en lang, lang vei å gå før noe blir klart.