Manchester City utestenges fra Champions League

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) tar affære.

Artikkelen oppdateres!

UEFA bekrefter dette fredag i en pressemelding. Brudd på de såkalte Financial Fair Play-reglene (FFP) skal være bakgrunnen for avgjørelsen.

City utestenges fra Champions League og Europa League de to neste sesongene, heter det i avgjørelsen.

Et utvalg som har gransket Premier League-klubben har kommet fram til at det har vært alvorlige brudd på Financial Fair Play-reglene. Videre heter det at City skal ha ført det europeiske forbundet bak lyset i sin eøkonomiske rapporter.

City har også blitt ilagt en bot på rundt 30 millioner euro.

Straffen skal gjenspeile hvor alvorlig UEFA ser på denne saken, skriver The Guardian.

Avisen skriver at Premier League-klubben skal ha overrapportert inntektene fra sponsoravtaler i de tallene som har blitt meldt inn i forbindelse med FFP.

Dette ble først kjent i forbindelse med en artikkel i tyske Der Spiegel i 2018. Lekkende e-poster og dokumenter var bakgrunnen for at klubben ble gransket.

Dokumentene viste at det i stor grad var klubbeier Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan som finansierte klubbens trøyesponsorat verdt 67,5 millioner pund per år.

Det er flyselskapet Etihad som er draktsponsor for City, et selskap som holder til i De forente arabiske emirater, det samme landet Citys styrtrike eier kommer fra.