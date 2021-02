Manchester City er utilnærmelig for tiden. Borussia Mönchengladbach fikk i perioder ikke låne ballen da Pep Guardiolas menn vant 2-0 i mesterligaen.

Med seier i bortekampen, som på grunn av tyske innreiserestriksjoner ble spilt i Budapest, har City ett bein i kvartfinale. Den suverene engelske serielederen er nå ubeseiret i 26 kamper, og de 19 siste er vunnet.

To flotte innlegg fra João Cancelo til Bernardo Silva ved lengste stolpe punkterte kampen. Første gang nikket Silva i mål etter å ha løpt inn bak forsvaret. Andre gang nikket han inn foran mål, der Gabriel Jesus beinet ballen inn i duell med Matthias Ginter.

– Dette var en god kamp for oss, og en god seier. I denne turneringen kan man ikke gjøre feil, da ryker man ut. Vi prøvde å spille enkel fotball og unngå feil, sa Bernardo Silva til BT Sport.

– Vanligvis er jeg ikke giftig med hodet, men jeg trener og prøver å forbedre meg. João serverte meg flotte innlegg. Han er en fantastisk spiller. Vi spilte sammen sju år i Benfica, og vi har god kjemi. Han vet hvordan jeg timer løpene mine, og jeg vet hvor god han er til å slå innleggene.

City har nå spilt 360 minutter Champions League-fotball på bortebane denne sesongen, uten å slippe inn mål. De tre hjemmelagene i gruppespillet greide til sammen seks avslutninger mellom stengene. Onsdag maktet Borussia Mönchengladbach én – kampens siste spark på overtid av overtiden.

City er på vei mot gull i Premier League, er i finale i ligacupen, kvartfinale i FA-cupen og på mer enn god vei til kvartfinale i mesterligaen.

Nådeløs straff

Manchester City dominerte den første omgangen fullstendig, og det tyske «hjemmelaget» var ikke i nærheten av ballkontakt i PL-lagets felt, men likevel måtte Guardiolas menn ha hjelp for å score.

En hårreisende tversoverpasning fra Christoph Kramer i det 29. minutt havnet rett i beina på Cancelo like utenfor 16-meteren. Venstrebacken straffet det med et perfekt innlegg mot lengste stolpe. Ballen seilte over luggen på Nico Elvedi og falt ned på hodet til 173 centimeter høye Bernardo Silva, som enkelt kunne styre den i mål.

Med ledelse til Manchester City så det mørkt ut for Gladbach i klubbens første kamp i mesterligaens utslagsrunder noensinne. Ikke bare løp hjemmespillerne for det meste mellom mens City-spillerne trillet ball, de greide ikke å spille seg til noe som lignet på muligheter når de vant den.

Ederson i City-målet var både alene og arbeidsløs, og det ble i sosiale medier fleipet om at han forbrøt seg mot forbudet mot tilskuere.

– City var gode med ballen, så det ble mye løping på oss. De sto høyt, så om vi hadde vært nøyaktige nok så ville vi fått muligheter. Vi må være modigere i returkampen, sa hjemmelagets Florian Neuhaus til DAZN.

Scoret etter 17 trekk

Borussia Mönchengladbach sto litt bedre imot i 2. omgang, og Alassane Pléa var nær utligning med et fikst hælspark på innlegg fra Denis Zakaria i det 63. minutt, men ballen gikk rett utenfor lengste stolpe.

Rett etter ble Pléa byttet ut med Marcus Thuram, som skulle jage utligning. I stedet var det Manchester City som doblet ledelsen med et angrep i 17 trekk uten at Gladbach rørte ballen.

Igjen slo Cancelo inn fra venstre, Bernardo Silva nikket ved lengste, og inne i målgården dukket Jesus opp. Han hadde tidligere somlet bort en kjempesjanse alene med keeper, men denne gang viste han seg mer besluttsom enn motspillerne.

Dermed var seieren i boks, og få er i tvil om at Manchester City vil sikre avansementet i returkampen på hjemmebane 16. mars.

– Vi kontrollerte kampen og slapp til bare én sjanse helt på slutten. Dessverre utnyttet vi ikke sjansene våre godt nok, for eksempel misset vi alene med keeper. Det må vi forbedre, sa Guardiola til BT Sport.

(©NTB)

