Manchester City vant Premier Leagues generalprøve etter straffekonk

Manchester City starter sesongen med Community Shield-trofé.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 1-1 (5-4) på straffer.

Det var duket for det aller første Community Shield-møtet mellom Manchester City og Liverpool.

De to gigantene hadde bare møttes på Wembley ved én anledning tidligere, i Ligacup-finalen i 2016. Den kampen vant for øvrig Manchester City på straffekonk.

- To klubber og managere som har satt en standard for en fotball som alle andre streber etter, sa Roar Stokke før avspark.

Og for de som nå har ventet i spenning på at Premier League skal returnere, ble nok de færreste skuffet over nivået på fotballen vi fikk servert fra London denne søndagen.

I sine sylfrekke retrodrakter var det Manchester City som startet best.

Pangåpning på oppgjøret

Raheem Sterling snappet ballen fra en uoppmerksom Joe Gomez etter bare tre minutter, og ballen havnet til slutt hos Leroy Sané som banket ballen i nettveggen.

Like etter testet Roberto Firmino skuddfoten, men skuddet gikk rett på Bravo i City-målet som besto den testen med glans. Det var et herlig tempo i åpningsminuttene, og Salahs forsøk etter en god Liverpool-overgang i kampens åttende minutt ble den første virkelig store muligheten.

Dessverre for de rødkledde gikk avslutningen til Salah like til side for mål.

Minutter senere gikk Leroy Sané ned med en skade, og måtte av banen.

På frisparket som fulgte etter duellen mellom Sané og Trent Alexander-Arnold, var det få som forventet at City ville utrette mye på frisparket som ble lempet inn i boksen med en bråte duellsterke Liverpool-spillere.

David Silva forlenget ballen i sekstenmeteren, og Sterling fikk en enkel oppgave med å sette ballen i notene bak Alisson - som nok ikke kommer til å sove godt etter den involveringen der.

Liverpool var nære ved å svare like etter ved Salah, som heller ikke denne gangen klarte å overliste Bravo. City var også frempå like etter dette igjen, men denne gangen stoppet Alisson forsøket fra Sterling på mesterlig vis.

Etter et drøyt kvarter som inneholdt det aller meste, roet det seg litt på Wembley-matta denne søndagen. Begge lag viste stor vilje til å gå i angrep, men det var kanskje City som så farligst ut i angrepsfasen.

GULT KORT: Pep Guardiolas protester førte til at Martin Atkinson dro opp det gule kortet til City-manageren. Foto: John Sibley (Reuters)

Mot slutten av kampens første omgang gikk David Silva i bakken etter en tøff duell med Joe Gomez. Pep Guardiola synes lite om at dommer Martin Atkinson valgte å holde kortene i lomma i den situasjonen, og ga dommeren klar beskjed om hva hva han mente om det hele.

Da tok Atkinson en ny regel i bruk, og dro opp det gule kortet til Guardiola, som dermed måtte roe ned temperamentet resten av kampen betraktelig.

Det medfører også at Pep Guardiola får den tvilsomme æren av å være den første Premier League-manageren som mottar gult kort, melder Manchester Evening News.

I pausen snakket Viasats panel om at Liverpool har sett litt svake ut på det defensive i sommerens pre season-kamper, og Rune Bratseth var klar på at det ikke er et problem Jürgen Klopps mannskap har ristet av seg enda.

- Det er mange gode muligheter for City her (i kampens første omgang). Det er mange spillere i motstanderens sekstenmeter, og det virker ikke som Liverpool har kontroll der. Det var det mange eksempler på, i mange av spillets faser, sa Rune Bratseth i Viasats studio i pausen.

God Liverpool-åpning

Kampens andre omgang startet like temposterkt som den første.

Salah var frempå tidlig, men Citys forsvar stoppet egypteren fra å komme til en farlig skuddposisjon. Zinchenko viste seg som en svært habil back i flere situasjoner.

Etter 57 minutter kom Virgil van Dijk så nærme utligning som det går an å gjøre. Ballen havnet hos Premier Leagues beste midtstopper etter et hjørnespark, og nederlenderen hamret ballen i tverrliggeren og ned på mållinja. Dessverre for Liverpool-supporterne var ikke ballen helt over linja, og spillet ble dermed vinket videre.

I situasjonen som fulgte hamret Salah ballen i stolpen nede til Bravos venstre side, og hadde den kula vært noen centimetere lenger mot midten hadde nok Citys målvakt hatt store problemer med å holde den ute.

Det manglet ikke på kontroversielle hendelser i dette gigantoppgjøret.

En duell mellom Alexander-Arnold og Bernardo Silva ble sjekket opp av VAR. Liverpool-spilleren var i ryggen på Bernardo med knottene, men situasjonen ble ikke vurdert som voldelig oppførsel.

Minuttet etter dette kom Sterling alene mot Alisson, men City-spilleren klarte ikke å stokke beina i den avgjørende situasjonen, og det som var en enorm mulighet til å doble ledelsen ebbet ut i ingen verdens ting.

MIDTSTOPPERE: Målfarlige midstoppere, sådan. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Det kunne se ut som dette oppgjøret ville ende med 1-0, men etter 77 minutter ville innbytter Joel Matip det annerledes.

Dramatisk avslutning på kampen

Målet kom fra en skremmende lik situasjon som Citys åpningsmål. Henderson slo et frispark fra dypet, Van Dijk fikk hodet på ballen og sendte den sentralt inn i boksen, hvor Matip raget høyest og stanget ballen bak Bravo.

Hvis Liverpool så gode ut før utligningsmålet, så vanvittig farlige ut etter.

Klopps mannskap fikk i gang det fine kombinasjonsspillet, og etter 83 minutter endte det til slutt hos Keita like utenfor sekstenmeteren, som bare var et tigersprang fra Bravo unna å sende laget sitt i føringen.

Nå handlet det for det aller meste om Liverpool.

Et vanvittig sterkt press førte til slutt til at Salah fikk muligheten alene mot Bravo, men igjen viste Citys andrekeeper at han kan hamle opp med de beste.

Det ville seg ikke for Salah i obligatorisk spilletid. En glipp i City-forsvaret ga Salah en gyllen mulighet alene med Bravo, men en eventyrlig inngripen av Kyle Walker på streken reddet kampen for City.

Xherdan Shaqiri hadde også en svært god mulighet til å sikre seieren til Liverpool på overtid, men det ville seg ikke, og det hele gikk til straffekonk.

Der skulle Georginio Wijnaldum bli den store synderen for Liverpool, etter at han bommet på Liverpools andre forsøk. Manchester Citys spillere gjorde ingen feil fra elleve meter, og dermed stakk de av med seieren.

Selv om Community Shield-troféet ikke er det gjeveste der ute, var Lars Tjernås ikke i tvil etter kampslutt om at dette burde være et lite skremmeskudd til de resterende managerne i Premier League, som fikk se to knallsterke lag - i hver sin omgang denne søndagen.

- Jeg tror det sitter en del andre managere for en del andre både topplag og klubber ellers i Premier League, som er litt skremt over det de har sett. Skremt over Citys førsteomgang, og skremt av Liverpools andreomgang. Det er fortsatt veldig høyt nivå over det de gjør, sa Tjernås direkte på Viasat.