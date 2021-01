Manchester City vendte til seier mot askeladden Cheltenham

Manchester City var på vei ut av FA-cupen mot lille Cheltenham, men tre mål i sluttminuttene berget avansement for Pep Guardiolas menn.

To presise pasninger i bakrom og perfekt timede løp frelste Premier League-klubben. I det 81. minutt dukket Phil Foden opp ved lengste stolpe på innbytter João Cancelos innlegg, og to minutter senere gjorde Gabriel Jesus 2-1 på Fernandinhos framspill, også han fra kloss hold.

På overtid satte Ferrán Torres punktum med 3-1.

Cheltenham-kaptein Ben Tozer storspilte i forsvaret og var også involvert i ledermålet i det 58. minutt. Det var hans lange innkast som førte til at City-forsvaret raknet. Charlie Raglar vant en duell, og ballen havnet inne i målgården der Alfie May kunne banke den i nettaket fra kloss hold.

Den scoringen så ut til å kunne avstedkomme en cupbombe av dimensjoner, for storfavoritten slet veldig med å bryte ned hjemmelaget.

– Jeg er utrolig stolt av spillerne. Jeg vet ikke om jeg har lov til å være skuffet. Måten City-benken feiret da de scoret sier noe om hva vi har prestert, sa Cheltenham-manager Michael Duff til BBC.

Henrykt

– Vi er henrykt over at vi vant. Det er ingen bedre følelse enn å score, og jeg er inne i en god periode. Jeg prøver å holde det gående, sa Foden etter det viktige utligningsmålet.

Selv på 1-2 ga ikke vertene seg, og Matty Blair knallet en volley rett over mål i det 87. minutt, før gjestene kunne feire plassen i åttedelsfinale. Der blir det bortekamp mot Swansea.

72 plasser skiller de to lagene i det engelske seriesystemet. Pep Guardiola gjorde 10 endringer i laget som slo Aston Villa i Premier League onsdag og slapp til et par unggutter, men mønstret likevel et sterkt lag.

City var nær scoring allerede etter 25 sekunder da Gabriel Jesus ble spilt gjennom av Riyad Mahrez. Han prøvde å løfte ballen over keeper, men Joshua Griffiths reddet.

Fantastisk

I det 12. minutt sto Tozer for en fantastisk redning på strek. Benjamin Mendy fikk knalltreff og sendte i vei et prosjektil med retning mot krysset, men Cheltenham-stopperen hadde beveget seg inn bak keeper, bøyde seg inn og fikk hodet på ballen.

Griffiths måtte flere ganger i aksjon for å hindre City-scoring, men hjemmelaget hadde også sine tilbud. Midtveis i første omgang ble May spilt gjennom, men Zack Steffen i City-målet slo til corner.

Rett før pause måtte kampen stoppes i fem minutter fordi det ble avfyrt fyrverkeri utenfor stadion, og noe av det falt ned på banen. Etter pause ble det fyrverkeri av rette slag på banen, først ved vertenes sensasjonelle ledelse, så med gjestenes sterke spurt.

(©NTB)

