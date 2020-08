Manchester City videre i Champions League etter enorm dramatikk: - Du kan ikke gjøre det der

Real Madrid var nødt til å vinne for å ha mulighet til å gå videre til kvartfinalene. Det ble for vanskelig etter to store tabber av Varane.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID 2 - 1 (4 - 2):

Fredag kveld var endelig ventetiden for Champions League-fotball over, og hvilket oppgjør vi skulle få på Etihad Stadium, da Manchester City tok imot Real Madrid.

I fraværet av Sergio Ramos som var ute med suspensjon, var det Raphael Varane og Eder Miliato som skulle tette igjen Real Madrids forsvarsmur. Dessverre for Los Blancos skulle det vise seg å bli en mareritt-kveld for førstnevnte, den vanligvis ellers bunnsolide midtstopperen.

- To fryktelige øyeblikk for Raphael Varane, sa Øyvind Alsaker fra kommentarboksen etter at Jesus sendte hjemmelaget opp i 2-1.

Drømmestart for City

Det tok ikke lang tid før Sterling kunne juble for kveldens første scoring.

Forferdelig sløvt forsvarsspill av Varane førte til at Gabriel Jesus stjal ballen fra franskmannen inne i Real Madrids straffefelt. Brasilianeren var uselvisk og serverte Sterling som enkelt kunne bredside inn 1-0-scoringen.

- Du kan ikke gjøre det der. Det er det letteste målet han (Sterling) noen gang kommer til å score i Champions League, sa tidligere Premier League-spiss Dion Dublin til BBC Radio om målet.

DRØMMESTART: Manchester City kunne ikke fått en bedre start på fredagens storoppgjør. Foto: Dave Thompson (AFP)

Kvarteret ut i kampen var samme mann farlig frempå igjen, da han fikk avslutte fra 18 meter. Uheldigvis for Sterling gikk ballen denne gangen noen centimetere over tverrliggeren.

Fem minutter senere vendte Karim Benzema seg fri utenfor sekstenmeteren, og fikk bortelagets første gode mulighet. Skuddet var likevel ikke godt nok til å overliste Ederson i City-buret.

Det gjorde den franske stjernespissen derimot da kamp-uret viste 28 minutter, da utligningen ble et faktum.

Et lekkert forarbeid av Rodrygo som driblet av Cancelo nede på høyrekanten, før han perfekt la inn i feltet, førte til at Benzema kunne stange spanjolene inn i kampen.

TENTE HÅPET: Karim Benzema kunne juble for utligning. Foto: Nick Potts (Reuters)

Dermed kunne lagene gå inn til pause på stillingen 1-1.

Omtrent én time ut i den andre omgangen broderte nærmest City seg gjennom Madrid-forsvaret, før Jesus kom til en god mulighet. Dessverre for brasilianeren fikk Courtouis opp armene og slått ballen over mål.

Tabbet seg ut - igjen

Ikke lenge etterpå skulle likevel angrepsspilleren få scoringen sin, og nok en gang var Varane i fokus.

Først bommet franskmannen når han skulle heade ballen ut til innkast, før han fikk et nytt forsøk til å sende den tilbake til Courtouis. Det endte opp med at headingen tilbake til keeper ble alt for løs, slik at Jesus kunne snappe opp, og pirke inn scoringen sin.

Med det gikk lufta litt ut av ballongen for spanjolene, som aldri kom til noen store muligheter etter Citys andre scoring.

Manchester City møter dermed Lyon i kvartfinalen, etter at franskmennene overrasket og slo ut Juventus samme kveld.