Manchester City ydmyket Manchester United i ligacupen

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tapte mot Manchester City etter en grusom første omgang hjemme på Old Trafford.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 1-3

Det ble en ydmykende kveld for Manchester United mot Manchester City i ligacupen tirsdag kveld.

Nivåforskjellen var rett og slett for stor mellom de to lagene fra Manchester. City vant til slutt kampen 1-3 etter en forrykende første omgang.

- Går ikke an å gjøre det vakrere

Manchester United satte standarden tidlig og skapte en god mulighet etter åtte minutter. Marcus Rashford dro seg forbi på høyresiden, men inne i feltet var det ingen medspillere på plass for å ekspedere innlegget hans i mål.

Om hjemmelaget startet kampen best, så skulle gjestene slå knallhardt tilbake.

Etter 17 minutter tok Bernardo Silva like så godt saken i egne føtter, portugiseren regelrett hamret Manchester City i ledelsen. Den offensive midtbanespilleren dro seg inn i banen og slang vrista rundt ballen, som igjen suste i krysset bak en sjanseløs David de Gea.

- Et prosjektil fra 20 meter, skrek Viasport-kommentator Roar Stokke.

Kollega Lars Tjærnås fulgte opp med sin skildring av scoringen.

- Det skuddet kunne splittet et atom i to deler. Det går ikke an å gjøre det vakrere, sa Tjærnås.

Syv minutter senere fikk Raheem Sterling en god mulighet til å doble ledelsen, men skuddet fra engelskmannen ble blokkert.

Gjestene satte herfra inn et ekstra gir. Det gikk rett og slett for fort for Solskjærs menn.

33 minutter på klokka fikk Riyad Mahrez muligheten til å doble ledelsen. Victor Lindelöf ble eksponert og bakromsballen mot algereren var perfekt. Alene med keeper gjorde Mahrez ingen feil og doblet dermed ledelsen.

HERJET: Denne trioen herjet for Manchester City på Old Trafford. Foto: Paul Ellis (AFP)

- Det er nydelig fotball av City, som utspiller byrival United på Old Trafford, sa Stokke.

City-fansen: - Solskjær, vi vil du skal bli

Guardiolas lag ga seg ikke med det. Seks minutter senere stod det 3-0. Andreas Pereira ble truffet av ballen etter en effektiv City-kontring og satte den i eget nett.

De Geas retur på Kevin de Bruyne sitt skudd traff midtbanespilleren, som ikke kom seg unna ballen i tide

Ydmykelsen var total for Manchester United.

- De bare feier over Manchester United, uttalte Stokke i det bildene av en svært frustrert Solskjær rullet over skjermene.

Da United ble rundspilt som verst mot slutten av første omgang, kom City-fansen med en ydmykende beskjed til Uniteds norske manager.

Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst kunne rapportere om de tilreisende supporternes unisone rop til nordmannen.

- Ole Gunnar Solskjær, vi vil du skal bli.

Beskjeden fra bortefansen var ikke til å ta feil av.

Sterling fikk to store muligheter til å sette flere mål for City før pause, men misbrukte begge sjansene.

Lagene gikk i garderoben etter en forferdelig omgang for Solskjærs lag.

Etter kampen spurte Viasports Jan Åge Fjørtoft om Solskjær forventet at det nå ville bli ytterligere spekulasjoner rundt hans egen manager-posisjon.

United-sjefens kontante og noe kryptiske svar ble etterfulgt av et lite smil.

- Nei, ikke i det hele tatt, sa Solskjær før han gikk videre.

- Komplett hjelpeløs

I pausen var Viasat-ekspertene Rune Bratseth og Morten Langli nærmest sjokkerte over det de hadde sett av Manchester United.

- Phil Jones er komplett hjelpeløs, sa Rune Bratseth i det høydepunktene rullet over skjermen.

Midtstopperen hadde en svak dag på jobben og fikk problemer gang på gang.

- Det er fryktelig av svensken også, helt natta. De blir totalt spilt av banen, sa Morten Langli og mente Victor Lindelöf også må ta sin del av skylda for det vaklende forsvaret til United.

- Han er livredd, fulgte Bratseth opp med om Lindelöf.

ENSOM: Ole Gunnar Solskjær ruslet ensomt tilbake til benken etter den grusomme første omgangen. Foto: Paul Ellis (AFP)

– Det er så stor forskjell på disse lagene i etablert angrep at en nesten ikke skulle tro at de spilte i samme divisjon. City kunne fint ledet 6-0 til pause, konkluderte Langli.

United-redusering

Solskjær tok ut Jesse Lingard i pausen og erstattet han med Nemanja Matic.

Hjemmelaget hang bedre med etter hvilen uten at de skapte de store sjansene av den grunn.

Etter 70 minutter skulle Rashford få uttelling. En pasning fra Mason Greenwood sendte spissen på løp.

Alene med med keeper Bravo var Rashford sikker og god.

Rashford dro avgårde et langskudd etter 88 minutter, men Bravo slo til corner.

Manchester United forsøkte å presse på for nok en redusering, men maktet ikke å spille seg til noen store muligheter de siste minuttene.

- Etter det tredje målet så det ut som spillerne hadde gitt opp nesten, sa Solskjær til Viasport etter kampen.

Kampens store spiller Bernardo Silva var på sin side fornøyd etter kampen.

- Vi kunne ledet med fire eller fem til pause, vi hadde sjansene. United presset oss høyere etter pause, men kampen sett under ett er vi fornøyd. Vi håper å kunne avslutte jobben i returkampen og komme oss til finalen, sa Manchester Citys Bernardo Silva til Sky Sports etter kampen.

Dermed fikk Manchester City et perfekt utgangspunkt før returkampen på Etihad.