Manchester Citys anke behandles av CAS 8.-10. juni

Manchester Citys anke mot utelukkelsen fra europacupene i to år blir gjenstand for en høring i Idrettens voldgiftsrett (CAS) 8., 9. og 10. juni.

Det framgår av listen over kommende høringer som ble lagt ut på CAS' nettsted tirsdag.

Den engelske fotballklubben ble i februar straffet av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for brudd på reglene om økonomisk fair play. Klubben ble utelukket fra deltakelse i europeiske klubbturneringer i to år og kan om straffen blir stående ikke spille i mesterligaen verken i 2020-21 eller 2021-22.

I tillegg ble Manchester City ilagt en bot på 30 millioner euro. Klubben anket senere i februar straffen inn for CAS, som har siste ord.

At det er satt av tre dager til høringen kan ses som et tegn på hvor komplisert saken er. Av nesten 50 høringer som er berammet i tiden fram til 24. august er det bare to hvor det er avsatt flere enn én dag.

Den andre er høringen i Adham Shararas anke mot Det internasjonale bordtennisforbundet, som i fjor avsatte ham som president og utelukket ham i fire år. Den er også berammet over tre dager.

