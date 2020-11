Manchester Citys tredje strake seier med 3-0 over Olympiakos

Manchester City forsetter sin seiersstrike i mesterligaen og hadde ingen problemer med å slå greske Olympiakos med 3-0.

Manchester City har dermed fått en strålende start på sitt mesterligaspill med tre klare seire. Fra tidligere har de 3-1 over Porto og 3-0 borte mot Marseille.

Etter tolv minutter lyktes Ferran Torres. På pasningen fra Kevin De Bruyne dro han seg gjennom og satte ballen frekt mellom beina på målvakten José Sa til 1-0. Det var 20-åringens tredje mesterligascoring på like mange kamper.

Raheem Sterling fikk en scoring annullert for offside etter 32 minutter.

Satt under press

Olympiakos, som har slått Marseille 1-0 og tapt 0-2 borte for Porto, kom ut til 2. omgang med en litt annen innstilling. Det første kvarteret ble Pep Guardiolas menn satte under et visst press.

Det greske laget fikk sin største sjanse da Phil Fodden og Ederson trillet ball i eget felt. En feilpasning fra Fodden havnet hos Valbuena, som hadde åpent mål. John Stones dukket opp slik at Valbuene misset.

Etter en drøy times spille hadde Youssef El-Arabi et godt forsøk som Ederson fikk rett på seg.

Etter 69 minutter kom Gabriel Jesus inn for vertene. Han hadde vært på banen i drøye ti minutter før han banket ballen i netttaket på pasningen fra De Bruyne.

João Cancello fastsatte resultatet til 3-0 da han skrudde ballen ned i venstre hjørne bak Sa.

Tredje tap

Porto påførse franske Marseille laget tredje tap på like mange kamper ved å vinne 3-0.

Moussa Marega ga vertene 1-0 etter fire minutter. Seks minuttere senere bommet Dimitri Payet fra straffemerket for Marseille.

Sergio Oliveira økte til 2-0 for hjemmelaget etter en snau halvtimes spilles.

Etter pause ordnet Luiz Diaz 3-0. Flere mål ble det ikke. Manchester City topper tabellen tre poeng foran Porto og seks foran Olympiakos.

Den 25. november er det omvendte møter i mesterligaens gruppe C.

(©NTB)