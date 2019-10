Manchester United - Liverpool: Slik starter lagene

Liverpool uten sin største stjerne.

Manchester United tar imot Liverpool klokken 17.30.

FØLG LIVE FRA 17.30: Manchester United - Liverpool

I forkant av kampen ble det spekulert heftig i hvilke stjerner som skulle starte kampen. United-keeper David De Gea ble skadet i en landskamp mot Sverige tidligere denne uken og manager Ole Gunnar Solskjær tvilte på at han ville rekke kampen.

Fredag kveld ble det imidlertid kjent at De Gea var med i troppen.

Da Solskjær uttalte seg om De Gea og Paul Pogba tidligere i uken, var det flere som spekulerte i at nordmannen bløffet da han sa at de to spillerne trolig ikke ville være tilgjengelig for Liverpool-kampen. Tidligere United-manager sir Alex Ferguson kjørte nettopp den taktikken flere ganger under sine suksessrike år som sjef i klubben.

Pogba starter ikke, men De Gea er tilbake mellom stengene. Anthony Martial er pogså tilbake for United, men franskmannen starter på benken.

Liverpool må på sin side klare seg uten stjernen Mohamed Salah. Han pådro seg en skade i møtet med Leicester i forrige uke og ble ikke klar i tide. Egypteren er heller ikke på benken for gjertene.

Merseyside-klubben har Alisson Becker tilbake i mål til denne kampen. Midstopper Joel Matip er også tilbake fra skade.

Slik starter United: David De Gea; Ashley Young, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka; Fred, Scott McTominay; Andreas Pereira, Daniel James, Marcus Rashford.

Slik starter Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Geroginio Wijnaldum; Divock Origi, Roberto Firmino, Sadio Mané.