Manchester United avslo Lukaku-bud

Inter har lagt inn nytt bud på Romelu Lukaku.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News har United avslått et nytt bud på Romelu Lukaku. Inter skal ha lagt 54 millioner pund på bordet, men det er langt unna det Manchester United forventer for belgieren.

Sky Sports-reporter Kaveh Solhekol rapporterer også om de samme summene og kommenterer budet på Twitter lørdag.

- På tide at Inter kommer seg videre. De forsøker å kjøpe noe de ikke har råd til, skriver Solhekol.

Langt unna

Milano-klubbens bud skal være langt unna det Ole Gunnar Solskjær og kompani forventer for sin spydspiss. Ifølge rapportene skal Lukaku være verdsatt til 80 millioner pund.

Manchester United skal ikke ønske å påta seg noe økonomisk tap på de 75 millionene de betalte for Lukaku da de kjøpte han fra Everton for to år siden.

Merseyside-klubben skal også ha krav på 5 millioner pund, uansett hvilken sum spissen blir solgt for, skriver Manchester Evening News.

Inters nye manager Antonio Conte er en uttalt tilhenger av Lukaku og har ikke lagt skjul på at han ønsker spissen til Nerazzurri.

- Lukaku er United-spiller og det er realiteten. Dere vet veldig godt at jeg liker spilleren, men det gjorde jeg også tidligere når jeg var i Chelsea og ville ha han dit, uttalte Conte på en pressekonferanse fredag.

- Som jeg har sagt før så liker jeg spilleren og jeg anser han som en som en viktig spiller for oss hvis vi skal ha fremgang, men samtidig så er overgangsmarkedet slik det er. Vi vet veldig godt at dette er situasjonen akkurat nå og vi vil se hva som skjer, fortsatte Conte.

Manchester United og Inter møtes til treningskamp i Singapore lørdag, men det er ikke ventet at klubbene vil diskutere en overgang for Lukaku i Asia.

Ed Woodward som skal stå for forhandlingene til den engelske klubben, skal ikke befinne seg i Singapore med laget.