Manchester United bekrefter enighet om Bruno Fernandes-overgang

Manchester United bekrefter at de er enige om en overgang for den portugisiske midtbanestjernen.

Saken oppdateres!

Overgangssagaen rundt Bruno Fernandes ser endelig ut til å være over. Manchester United bekrefter nemlig at de har kommet til enighet med Sporting Club i Portugal om 25-åringen.

Ole Gunnar Solskjærs klubb skriver på sine hjemmesider at det eneste som gjenstår, før midtbanespilleren blir Uniteds første kjøp det nye tiåret, er medisinsk test og personlige betingelser.

Videre skriver United at de kommer tilbake med mer informasjon senere.

I portugisisk presse har det tidligere blitt nevnt at Fernandes har vært tilgjengelig for en sum mellom 60 og 70 millioner euro.

Allerede sommeren 2019 var det mye spekulasjon rundt fremtiden til midtbanespilleren. Den gangen skal Tottenham ha vært den klubben som var mest interesserte i Fernandes.

Ønsket mann

For Manchester United og Solskjærs del det rapportert så tidlig som mai 2019 at Solskjær fulgte tett med på utviklingen til den tidligere Sporting-kapteinen. Den gangen ble Fernandes omtalt som «den nye Cristiano Ronaldo».

Manchester Uniteds ønske om en overgang skal ha blitt forsterket som følge av skader på både Scott McTominay og Paul Pogba. Fernandes var et alternativ også i sommer, men skal ikke ha blitt vurdert som en prioritet ettersom prislappen også skal ha økt.

Uansett om det er 60 eller 70 millioner euro United betaler for Fernandes, så er det fortsatt nevnte Paul Pogba som troner øverst på listen over de dyreste United-kjøpene i historien.

Den franske VM-vinneren skal nemlig ha kostet 105 millioner euro sommeren 2016, da United knuste den daværende verdensrekorden og hentet tilbake midtbanegeneralen fra Juventus.

Det har den siste tiden blitt rapportert, spesielt i portugisisk presse, at Sporting hadde sendt en delegasjon til Uniteds kontorer i London i håp om å endelig få på plass en overgang for Fernandes.

Det er først og fremst den ekstreme evnen til å være involvert i scoringer som kan være grunnen til at United har valgt å legge såpass mye penger på bordet for en spiller fra den portugisiske ligaen.

Portugiser nummer seks

Denne sesongen har midtbanespilleren nemlig vartet opp med smått sensasjonelle 13 mål og 13 målgivende på totalt 24 kamper for det portugisiske hovedstadslaget. Blant disse har han scoret fem ganger på fem kamper i Europa League.

Grunnet nye reglementer så er fort Europa League-statistikken en som kan bli viktig for United. Det er nemlig slik at selv om Fernandes har spilt turneringen med Sporting, så får han lov til å spille for United når de møter Club Brügge i 16.-delsfinalen.

Det er uansett foregående sesong som har gjort Fernandes til en ønsket mann blant flere klubber i Europa. På 53 kamper hamret han inn 32 scoringer og assisterte 18 ganger.

Det har ledet til at han også har fått en viktig plass på det portugisiske landslaget. Han var med å vinne den første Nations League, da Nederland ble slått i finalen. Totalt har han to scoringer på 19 kamper for Portugal.

Fernandes blir forøvrig den sjette portugiseren til å ikle seg Manchester Uniteds ikoniske røde trøye. Cristiano Ronaldo var den første da han signerte for klubben i 2003.

Siden har Nani, Bebé, Joel Pereira og Diogo Dalot alle fått a-lagskamper på Old Trafford for United.