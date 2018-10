Manchester United bøtelagt for forsentkomming

UEFA har ilagt Manchester United en bot på 15.000 euro (140.000 kroner) fordi laget kom for sent til mesterligakampen mot Valencia.

I tillegg til boten, som en av verdens rikeste klubber neppe får problemer med å betale, er manager José Mourinho tildelt en advarsel.

Mourinho skyldte på at Manchester-politiet da lagets buss ankom Old Trafford bare 45 minutter før avspark 2. oktober. Champions League-reglementet foreskriver at lagene skal være på plass 75 minutter før kampen.

Politiet bestrider Mourinhos påstand om at spillerbussen ble nektet politieskorte fra hotellet.

United fikk 5000 euro i bot for sen ankomst til stadion og ytterligere 10.000 for at kampen kom sent i gang. Også Valencia-trener Marcelino fikk en advarsel som følge av at oppsatt kampstart ikke ble overholdt.

Oppgjøret endte 0-0.

(©NTB)

