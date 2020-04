Manchester United-direktøren advarer om at de økonomiske realitetene vil påvirke overgangsmarkedet

Manchester United-direktør Ed Woodward sier spekulasjoner om store overgangssummer ignorerer de økonomiske realitetene som følge av koronakrisen.

Det var under en samling i «United Fans Forum» fredag at Woodward, Manchester Uniteds mektige direktør, kom med uttalelsene om mulige spillerkjøp i det kommende overgangsvinduet.

I åpningsinnlegget kom Woodward, som deltok over videolink, med det flere Manchester United-supportere oppfatter som nedslående nyheter om kjøp av stjernespillere denne sommeren.

- Spekulasjoner om overganger til flere hundre millioner pund denne sommeren ignorerer realitetene som idretten står overfor på grunn av koronapandemien, uttalte Woodward.

- Blir nok ikke som før

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har blitt satt i sammenheng med flere store navn de siste månedene. Det har vært ventet at de rødkledde fra Old Trafford så for seg å forsterke laget med flere store navn verdt flerfoldige millioner etter sesongen.

Nå kan det allikevel virke som de planene har blitt noe endret, om man skal tro Woodward sine uttalelser.

- Ingen skal være under noen forestillinger om omfanget som alle i fotballen står overfor. Det kan hende at det ikke blir «business as usual» for noen klubber, inkludert oss selv, på overgangsmarkedet i sommer. Det blir nok ikke som før, fortsetter direktøren.

Woodward var fredag tydelig på at Manchester United har stort fokus på å forbedre laget og at de jakter suksess. Usikkerheten rundt fotballen har derfor kommet ubeleilig for en av de største klubbene i Europa.

- Vår prioritet er som alltid lagets suksess, men vi trenger å se virkningen for hele bransjen, inkludert overgangsmarkedet og det større økonomiske bildet, før vi kan snakke om å vende tilbake til normalen.

De rødkledde fra Manchester har vært koblet til navn som Jadon Sancho og Harry Kane den siste tiden. Også Atletico Madrid-duoen Saul Niguez og Joao Felix har av spanske medier blitt koblet til Manchester United.

Alle spillere som er ventet å koste godt over 100 millioner pund hver for seg.

Med usikkerhet rundt inntekter fra TV-avtaler på grunn av at Premier League-sesongen kanskje ikke vil bli fullført, må de fleste klubben nå tilpasse seg den nye virkeligheten.

Klubben har en trygg økonomi

Manchester United har i motsetning til flere andre klubber i Premier League ikke innført lønnskutt for spillere eller andre ansatte i klubben.

Under fredagens tilstelning uttalte også Woodward seg om de ulike tiltakene klubben gjør for å hjelpe lokalsamfunnet.

Ansatte og tidligere spillere skal blant annet ha ringt rundt til flere sesongkortholdere som sliter med ulike plager, samt de over 70 år.

- Alle kjemper mot de økonomiske realitetene av denne pandemien og vi er ikke noe annerledes. Jo lenge denne krisen varer, jo større vil innvirkningen bli for klubbene, inkludert oss selv.

ØNSKER Å FORSTERKE: Ole Gunnar Solskjaer skal ha et klart ønske om å forsterke laget før neste sesong. Foto: Dave Thompson (AP)

Solskjær var tidligere i april tydelig på at han hadde tro på at klubben kunne forsterke laget så fort koronapandemien var over.

– Hvem vet hvordan overgangsmarkedet kommer til å reagere på dette. Hvem vet hvilke klubber som trenger å selge spillere? Det kan komme en situasjon som man kan utnytte, sa Solskjær da.

Nå kan det uansett tyde på at ting ikke vil bli helt som før med det aller første.

- Vi er utålmodige og ønsker å se laget returnere til banen igjen så fort som mulig når det er trygt og vi er rådet til å gjøre det. Selv om kamper kanskje må spilles bak lukkede dører i den nærmeste fremtid, må vi alle innse at fotball ikke vil være tilbake til normalen før supporterne igjen er å finne på tribunene, avslutter Woodward.

