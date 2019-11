Manchester United-direktørens reise skaper rykteflom

På nytt spekuleres det i at Manchester United kan bli solgt til den saudiarabiske prinsen Mohammed Bin Salman.

Manchester United-direktør Richard Arnold ble nylig observert i Saudi Arabia, og tidligere denne uken dukket det opp bilder i sosiale medier av United-direktøren på plass i landet.

Det har satt fyr på ryktene om at Glazer-familien som eier den engelske storklubben, planlegger å selge klubben til nevnte Bin Salman.

- Ikke til salgs



Nå skriver imidlertid Press Association at reisen ikke skal ha noe med et mulig salg av klubben å gjøre.

De viser også til at United-leder Ed Woodward nylig uttalte at han ikke tror Glazer-familien er interessert i å selge klubben.

- Ut ifra det jeg kan se, så er de her for det lange løpet, sa Woodward i samtaler med egne supportere.

IKKE TIL SALGS? Ed Woodward tror ikke Glazer-familien vil selge klubben. Foto: Ian Kington (AFP)

Nektet for bud på United

Det er ikke første gangen det ryktes at Manchester United kan bli solgt til den saudiarabiske prinsen.

Også tidligere i år verserte det rykter om at Bin Salman ville kjøpe Premier League-klubben.

Den gangen ble det hevdet at Bin Salman stod klar til å by 3,8 milliarder pund for klubben, men i februar nektet prinsen for dette, skriver Daily Express.

- Ikke ønsket av United-fansen

Glazer-familien har fått mye kritkk fra klubbens supportere etter at de kjøpte Manchester United i 2005.

Men selv om Glazer-familien er hatet av en rekke United-supportere, så skal det være enda større skepsis til en mulig eier fra Saudi Arabia.

Det mener i hvert fall Bjarte Valen, korrespondent i England for Manchester United skandinaviske supporterklubb.

- Det ville vært langt verre enn Glazers og brutt med praktisk talt alle prinsipper som United er bygget på. Jeg har snakket med en rekke supportere og ledere av supporterorganisasjoner som overhodet ikke ønsker eiere fra Saudi Arabia på grunn av styresmaktenes gjentatte brudd på menneskerettighetene og jeg må si meg enig, sa Valen til Nettavisen tidligere i år.

Nå kan det imidlertid se ut som både Valen og andre United-supportere ikke trenger å bekymre seg over noe salg med det første.

NEDTUR: Det ble tap for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United mot Bournemouth. Foto: Dylan Martinez (Reuters)

Sliter i ligaen

Det er muligens større grunn til å bekymre seg over lagets prestasjoner i Premier League denne sesongen.

Lørdag ettermiddag ble det tap for Ole Gunnar Solskjær og hans United borte mot Bournemouth.

Joshua King scoret kampens eneste mål og sørget for at Bournemouth vant 1-0 over Manchester United.

Solskjær og United ligger nå på en 8. plass i Premier League etter 11 spilte kamper.

Laget møter Partizan i neste kamp førstkommende torsdag i Europa League.