Manchester United-ekspert med klar beskjed til Solskjær etter tapet mot Arsenal: - Ikke nok karakterer med kvalitet

Manchester United tapte mot Arsenal. Nå får Ole Gunnar Solskjær kritikk for laguttaket.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED 2-0

Ole Gunnar Solskjær kom med nedslående nyheter i forkant av onsdagens kamp mot Arsenal. Nordmannen bekreftet at Paul Pogba er ute i flere uker med en ankelskade.

Når kampen på Emirates endelig kom i gang skulle Solskjær få flere ting å tenke på. Arsenal sørget for at Manchester United fikk en marerittstart det nye året.

Mikel Artetas menn slo nemlig Manchester United 2-0 etter en god prestasjon på eget gress.

- Lastet med ujevne spillere



Allerede etter åtte minutter sendte Nicolas Pépé Arsenal-fansen til himmels med en flott scoring. Sead Kolasinac kom til et innlegg fra dødlinja, inne i feltet var Pépé sikkerheten selv fra ti meter og sendte hjemmelaget i føringen.

- Snakk om å starte det nye året med blanke ark, sa kommentator Øyvind Alsaker hos TV2.

SCORET: Nicolas Pépé sendte Arsenal-fansen til himmels i den første omgangen. Foto: John Sibley (Reuters)

Tre minutter senere fikk Pierre-Emerick Aubameyang en fin mulighet til å doble ledelsen, men spissens brasseaktige forsøk gikk over målet til David de Gea.

Arsenal fortsatte å styre det meste som skjedde på banen. Manchester United-spillerne hang rett og slett ikke med på notene før hvilen, og det var langt fra ufortjent da Sokratis doblet ledelsen to minutter før pause.

Grekeren kranglet ballen i mål fra kort hold etter en corner.

- Skaper grå hår i hodet på Solskjær. Og det begynner å gråne på toppen hos Maguire også, uttalte Alsaker.

Flere United-spillere ble offer for kritikk underveis i den første omgangen. Manchester Uniteds storkjøp Harry Maguire virket ikke komfortabel og slet med å stoppe kvikke Arsenal-spillere, som angrep gang på gang i den første omgangen.

Samuel Luckhurst, journalist og Manchester United-ekspert i Manchester Evening News, var nådeløs mot Solskjærs lag etter de første 45 minuttene.

Han kalte Uniteds prestasjon i den første omgangen for «forferdelig».

- Det var ventet. Uniteds prestasjon er ikke veldig overraskende mot nok et nedre halvdel-lag. Laget har ikke nok karakterer med kvalitet og er lastet med ujevne spillere. Hans (Solskjærs) valg var noe påtvunget, men Jesse Lingard kommer aldri til å bli en playmaker, skriver Luckhurst på Twitter.

- De må gjøre alt bedre

Også TV2-kommentator Nils Johans Semb var lettere sjokkert over den svake prestasjonen til Manchester United før hvilen.

- De må gjøre alt bedre i andre omgang. Det går for smått, det går for sakte, uttalte Semb i det lagene gikk til pause.

Arsenal-spillerne fikk en enkel jobb med å skape sjanser. Det hele ble illustrert da Kolasinac fikk mengder av tid ute på venstrekanten.

- Det er femte gangen han får lov til å spasere fritt ute på venstresiden, sa Nils Johan Semb.

Solskjær tok grep i den andre omgangen og satte inn Mason Greenwood og Andreas Pereira etter 57 minutter.

Pereira fikk nesten umiddelbart en stor mulighet, men skuddet fra skrått hold gikk i nettveggen.

Jesse Lingard ble erstattet av Pereira. Heller ikke han fikk skryt for sin prestasjon.

- Heldig at han ikke ble byttet ut i pausen. Heldig som startet kampen i det hele tatt. En avgjørelse som rett og slett ikke fungerte, twitret Luckhurst.

Rop om straffe

Etter 70 minutter gikk Aaron Wan-Bissaka i bakken på vei inn i Arsenal-feltet. Backen ble hindret, men gikk muligens noe lett i bakken.

Dommeren vinket spillet videre etter en kort VAR-sjekk.

- Det er close, kommenterte Semb.

United fortsatte å sette et trykk på Arsenal i den andre omgangen, men Solskjærs menn slet med å komme til de store sjansene.

- Arsenal ser trøtte ut. De klarer ikke å holde intensiteten oppe. Manchester United spiller dem lavere og lavere i banen, sa Semb i det gjestene begynte å trykke på.

Innbytter Greenwood kom til et brukbart skudd fra 17-18 meter, men Bernd Leno holdt forsøket i fast grep.

Mot slutten av kampen ble det store rom begge veier og mange kontringer.

- En kamp mellom to lag med store kvaliteter. Arsenal viste det mer enn oss. Vi startet ok, men så tok de over. Det er skuffende mål å slippe inn. Fra det 10. til 45.minutt var de bedre enn oss, oppsummerte Solskjær etter kampen.

Etter kampen var ikke Luckhurst noe mer nådig.

- United har problemer fra bak til foran. Keeperen har vørt ute av form i nesten ett år, forsvaret er porøst, midtbanen er ikke-eksisterende og fraværet av en oredntlig playmaker skader dem.

Manchester United maktet ikke å få inn en redusering, dermed vant Arsenal en fortjent seier på Emirates første nyttårsdag.