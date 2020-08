Manchester United enig om pris for van de Beek

Ole Gunnar Solskjær er i ferd med å sikre en ønskespiller til sitt Manchester United-lag. Klubben er enig med Ajax om overgangssum for Danny van de Beek.

Det melder britiske medier søndag kveld, deriblant BBC. Solskjær har ikke lagt skjul på at han er svak for den nederlandske landslagsspilleren og har fulgt ham tett over tid.

Det skal være oppnådd enighet om en overgangssum på rundt 40 millioner pund (470 millioner kroner). Forhandlinger om spillerens personlige betingelser gjenstår, men det skal være snakk om en femårskontrakt.

23-åringen spilte en viktig rolle da Ajax tok seg til semifinale i mesterligaen i 2018-19. Det ventes at overgangen vil være klar i løpet av noen dager, og at van de Beek blir spilleklar til Manchester Uniteds første Premier League-kamp mot Crystal Palace 19. september.

Han blir Solskjærs første sommerkjøp. Uniteds forsøk på å hente engelske Jadon Sancho fra Borussia Dortmund førte ikke fram.

