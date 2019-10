Manchester United-fansen med protest midt under Liverpool-kampen

Markerte sin misnøye.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL 1-0 (pågår):



Det er Manchester United som har tatt ledelsen i storoppgjøret mot Liverpool. Marcus Rashford sendte vertene foran etter 35 minutter. Scoringen ble sjekket med VAR på grunn av at Liverpools Divock Origi gikk i bakken i forkant, men målet ble godkjent.

Liverpools spillere og manager Jürgen Klopp var tydelig misfornøyd med det. Liverpool hadde også en ball i mål ved Sadio Mané, også denne ble sjekket med VAR, og deretter annullert på grunn av en hands på senegaleseren.



Tidlig i søndagens kamp mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford, fløy et fly med en banner over stadion. Det skal ha vært en protest fra United-fansen.

På banneret sto det å lese: Ed still failing: #Woodwardout.

PROTEST: Et fly med dette banneret fløy over OLd Trafford tidlig i kampen. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

Protesten var altså rettet mot Uniteds mektige direktør Ed Woodward. Han har ledet klubben siden 2013, men har måttet tåle mye kritikk for det han har drevet med.

Woodward står blant annet bak en rekke mislykkede signeringer. Direktøren er også den som ansetter managere i klubben og er slik sett sjefen til Ole Gunnar Solskjær.

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho og nå Solskjær har alle være managere i United under Woodwards tid der. Ingen av dem har ledet klubben til ligagull.

PÅ PLASS: Ed Woodward på tribunen under sødagens kamp. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

Et annet ankepunkt mot Woodward, er at han i for stor grad har fokus på forretningsdelen av klubbdriften og for lite på den sportslige delen.

Det har i lengre tid blitt snakket om at United ønsker å ansette en sportsdirektør til å ta seg av de sportslige oppgavene som Woodward nå sitter med.

Det har imidlertid blitt hevdet, av blant andre lokalavisen Manchester Evening News, at Woodward ikke skal være spesielt villig til å gi fra seg dette ansvaret.