Manchester United fordømmer rasistisk hets mot Pogba

Manchester United fordømmer i en pressemelding tirsdag flere tilfeller av rasistisk hets mot Paul Pogba i sosiale medier etter straffemissen mot Wolverhampton.

Han er den tredje mørkhudede spiller i engelsk fotball som er blitt utsatt for slik hets etter en straffemiss bare den siste uken. Det rammet også Tammy Abraham (Chelsea) og Yakou Meite (Reading).

– Alle i Manchester United er opprørt over den rasistiske hetsen rettet mot Paul Pogba i går kveld, og vi fordømmer den fullstendig, heter det i uttalelsen fra klubben.

– Personene som uttrykte disse holdningene representerer ikke verdiene denne store klubben står for, og det er oppmuntrende å se at det store flertallet av våre tilhengere fordømmer dem på sosiale medier.

Klubben gjør det klart at ytringene kan få konsekvenser.

– Manchester United har nulltoleranse for alle typer rasisme og diskriminering. Vi vil jobbe for å identifisere de som står bak dette og treffe de strengeste tiltak vi har adgang til å treffe. Vi oppfordrer også de sosiale plattformene til å gripe inn, står det.

Pogba ble hetset etter at han misset på straffespark midt i 2. omgang i 1-1-kampen borte mot Wolverhampton mandag kveld.

Flere United-spillere har uttalt seg om hetsen mandag. Blant dem er navn som Marcus Rashford og Harry Maguire.

Spillerne gjør det klinkende klart at de støtter sin lagkamerat og fordømmer angrepene på franskmannen på det sterkeste.

Søndag sa Reading-spissen Meite at han ble utsatt for rasistisk hets på sosiale medier etter at han misset et straffespark på overtid mot Cardiff, i en kamp Reading likevel vant 3–0.

Forrige uke fordømte Chelsea «avskyelige innlegg» på sosiale medier rettet mot Tammy Abraham etter hans straffemiss i UEFAs supercup mot Liverpool.

De stygge meldingene mot Pogba begynte å dukke opp kort etter kampslutt mandag. Siden er flere av meldingene slettet, mens noen kontoer ser ut til å ha blitt deaktivert.

Ifølge BBC la antirasismeorganisasjonen Kick It Out i fjor fram en rapport som viste at rapportert rasisthets i engelsk fotball økte med 43 prosent forrige sesong, med 274 tilfeller mot 192 sesongen før.

(©NTB)