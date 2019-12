Manchester United gjester Everton i Premier League

Avspark klokken 15.00.

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær er tilbake på vinnersporet, og søndag formiddag har de muligheten til å ta enda mer innpå topp fire-selskapet.

Everton kommer på besøk til Old Trafford, et Everton-lag som for første gang ledes på Old Trafford av Duncan Ferguson.

United stiller uendret fra Manchester-derbyet, og alt som skjer i oppgjøret kan du følge her!