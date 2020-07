Manchester United herjet med Joshua Kings Bournemouth: - Bevis på utviklingen

Manchester United fortsetter å sanke poeng i Premier League. Lørdag ettermiddag var det Joshua Kings Bournemouth som skulle få lide.

MANCHESTER UNITED - BOURNEMOUTH 5-2

Da Junior Stansislas banket inn Bournemouths ledelse etter bare et kvarter, ble det stille på et allerede tomt Old Trafford.

Så skrudde Ole Gunnar Solskjærs menn på turboen, og stoppet ikke før de hadde sendt fem baller i nettmaskene.

Stortalentet hylles

- Jeg er veldig, veldig glad i dag - det er godt å se energien i laget, og målene vi scorer. Dette var en kamp for supporterne våre. Det var definitivt en kamp Stretford End hadde satt pris på, sa Solskjær til BT Sports.

- Angrepsspillerne våre jobber mot det samme målet. Det er en av de positive tingene med spissene våre, de er gode venner og utfordrer hverandre hele tiden. Greenwood er en fantastisk målscorer. Målene hans kom i svært viktige øyeblikk for oss. Han er en veldig, veldig talentfull gutt, og vi skal fortsette å jobbe tett med han fremover.

United-sjefen la også til at skaden på Victor Lindelöf antageligvis ikke var av det alvorlige slaget.

Marcus Rashford noterte seg for sitt 20. mål denne sesongen mot Bournemouth, men tok seg også tid til å hylle stortalentet Mason Greenwood da han møtte pressen etter kampslutt.

HYLLES: Mason Greenwood får ros fra alle kanter etter nok en sterk oppvisning. Foto: Peter Powell/nmc Pool (Pa Photos)

- Spillerne koste seg i dag. Det er definitivt spennende tider. Det har ikke noe å si hvem som scorer målene, så lenge vi får scoringene og klatrer på tabellen. Det er jo selvfølgelig alltid positivt for et lag om spissene scorer. Nå handler det om å holde dette gående ut sesongen, sa Rashford til BT Sports.

Og la til følgende om kometen, Greenwood:

- Venstrefot, høyrefot, det har ikke noe å si. Han kan avslutte med begge. Jeg vil ikke legge for mye press på han, la oss bare la han spille spillet sitt - og det er akkurat det han gjør nå. Det er en stor bonus å ha han i troppen.

I TV 2s kampstudio etter at oppgjøret var ferdig, lot gjengen seg imponere av hva de hadde fått servert fra Old Trafford denne ettermiddagen. Nå er United ubeseiret på de siste 16 kampene sine, og det gikk ikke ubemerket hen.

- Uten at man skal dra den sammenligningen for langt, så minner det jo litt om sånn det var med Jürgen Klopp da han kom til Liverpool. Altså slik at de resultatmessig gjorde det bra mot de bedre lagene, men sleit med de antatt svakere. Nå får de til begge deler. Det det forteller meg er at Manchester United-fansen har mye å glede seg til fremover, sa Simen Stamsø Møller i TV 2s studio etter kampslutt.

- Klassescoring!

Den første store muligheten var det Manchester United som sto for, etter drøye ti minutter.

Marcus Rashford slo en smart pasning i bakrom, men den målfarlige portugiseren klarte ikke å holde lobbforsøket under tverrliggeren.

Så skulle hjemmelaget få en real kalddusj, litt ut av ingenting.

Junior Stanislas dro en sylfrekk luke på Harry Maguire, før han avsluttet på innsiden av David de Gea, fra en særs dårlig vinkel.

- Det er et vidunderlig mål, sa Nils Johan Semb som var TV 2s ekspertkommentator for anledningen.

Målet til Stansislas var forøvrig det første baklengsmålet for Manchester United på Old Trafford på 500 spilleminutter. Sist kom fra Jay Rodriguez i januar, meldte Opta på Twitter.

Like etter forsøkte Rashford seg med et karakteristisk frispark fra avstand, men Aaron Ramsdale var med på notene og fikk dyttet ballen til hjørnespark.

Så ble Mason Greenwood spilt fri av Bruno Fernandes, og når 18-åringen kommer i god avslutningsposisjon er det sjeldent noe annet utfall enn at sisteskansen må hente ballen ut av nettmaskene.

Slik ble det også nå.

- Han er i ferd med å bli Manchester United og Solskjærs juvel!, sa en entusiastisk Øyvind Alsaker da Greenwood hamret ballen i det lengste hjørnet.

- Det er en klassescoring. Han bare hamrer den inn. Det er rett og slett veldig bra fotball av Manchester United, la Semb til.

Og da løsnet det også for United, som fikk et korrekt idømt straffespark, da Adam Smith på klønete vis handset ballen i egen boks.

HERJET: Bruno Fernandes og Anthony Martial var i fyr og flamme mot Bournemouth på lørdag. Foto: Dave Thompson (AFP)

Rashford har ikke hatt en veldig god periode etter oppstarten av fotballen igjen, men fra elleve meter gjorde han ingen feil - og dermed hadde Solskjærs mannskap snudd oppgjøret allerede før hvilen.

James Robson, som følger United tett for The Standard, gjorde seg følgende bemerkning etter at snuoperasjonen var et faktum:

- Denne kampen er nok et bevis på Uniteds utvikling. Hadde de fått 1-0 i fleisen tidligere i sesongen hadde de hengt med hodene. Nå setter de heller inn et ekstra gir. Imponerende svar, skrev journalisten på Twitter.

Like før pause ville også Anthony Martial være med leken - og franskmannen gjorde det på absolutt lekreste vis.

Han dro seg inn fra sin venstrekantposisjon, og skrudde ballen elegant bort i lengste kryss.

- For en drømmescoring! Smilet er tilbake på Anthony Martial, sa Øyvind Alsaker.

Det betyr også at både Rashford og Martial nå står med 20 mål denne sesongen, noe som ikke har skjedd siden 2011, skrev statistikkselskapet Squawka underveis i kampen.

- Se på Solskjær!

Andre omgang startet på svært spesielt vis.

Eric Bailly erstattet Victor Lindelöf i hvilen, og noe av det første ivorianeren gjorde var å lage straffespark for Bournemouth - etter kampens andre klønete handsinvolvering.

ISKALD: Joshua King satt Bournemouths andre mål på Old Trafford. Foto: Clive Brunskill (AP)

Joshua King gjorde ingen feil fra straffemerket, og dermed kjempet bortelaget seg inn i kampen igjen.

I alle fall i noen få minutter, før kampens store profil, Mason Greenwood, skulle vise seg frem igjen. Matic brøt ballen i farlig posisjon, og fikk spilt ut til Greenwood, som etter et kjapt rykk hamret ballen opp i motsatt kryss - med høyreslegga.

- Se på Solskjær på sidelinjen! Han ser nok mye av seg selv i Greenwood, sa Semb etter praktmålet.

Det var kanskje noe som manglet denne lørdagen på Old Trafford, nemlig et mål fra formspilleren Bruno Fernandes.

KAMPENS PROFIL: Mason Greenwood hylles etter oppvisningen mot Bournemouth. Foto: Peter Powell (AP)

Og da portugiseren trappet opp for å ta et frispark fra ca 17 meter, var det egentlig aldri noen tvil om at den ballen ville ende i mål. Portugiseren regelrett banket ballen i keeperhjørnet.

- Har du sett for en type! Han bare øser inn mål, han koser seg i den røde drakta. Det gamle nummeret til Paul Scholes er ingen byrde - han har løftet United til uante høyder, sa Alsaker.

Etter 65 minutter satt Rashford inn Uniteds sjette scoring, men etter en kjapp VAR-sjekk ble målet korrekt annullert.

Begge lag hadde sine sjanser til å score flere mål, kanskje spesielt hjemmelaget. Men flere scoringer skulle det ikke bli, men vi skal heller ikke klage på syv scoringer i ett og samme oppgjør.