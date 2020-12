Vanvittig kamp mellom Manchester United og Leeds på Old Trafford.

MANCHESTER UNITED-LEEDS 6-2

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United viste glimrende offensivt spill og tok tre svært fortjente poeng hjemme mot rivalen Leeds søndag. En forrykende førsteomgang la grunnlaget for seieren. Scott McTominay tegnet seg for to scoringer i løpet av kampens første tre minutter.

Bruno Fernandes og Victor Lindelöf scoret også for hjemmelaget før de første 45 minuttene var over. Liam Cooper reduserte like før pause.

Leeds på sin side viste et forsvarsspill som til tider var skremmende svakt. Det var også noe TV 2s ekspertpanel bet seg merke i i pausen.

Mens bildene av naivt spill og svært enkle ball-tap fra Marcelo Bielsa sitt lag rullet over skjermen, utbrøt ekspert Petter Myhre nærmest sin fortvilelse over det han fikk se.

- Han (Bielsa) kommer til å se på denne omgangen med skrekk og gru, kommenterte han.

- Det er individuelle feil og sløvskap. Ting som ikke skal skje på dette nivået som de blir straffet for. Manchester United har vært strålende når de har fått mulighetene, fortsatte han.

Etter pause noterte Daniel James, Fernandes og Stuart Dallas seg for scoringer for hver sine lag, noe som fastsatte sluttresultatet til utrolige 6-2.

- Bare se for deg om det var 75 000 tilskuere her. Da ville det ha gått inn i historien som en av de beste kampene noensinne, sier Solskjær etter kampen.

Drømmestart for hjemmelaget

Manchester United fikk en drømmestart av de sjeldne mot rivalene fra Yorkshire. Allerede etter to minutter regisserte Fernandes et angrep der han trillet ballen videre til McTominay som fyrte av et skudd fra 20 meter limt ned i hjørnet.

Et minutt senere ble vondt til verre for Bielsas menn. Alene med keeper var McTominay sikker og doblet ledelsen etter et godt gjennombruddsløp.

Patrick Bamford fikk en god mulighet til å redusere før ti minutter var spilt, men spissen misbrukte sjansen med et skudd utenfor alene med David de Gea.

Leeds fikk et mål korrekt annullert for offside før Fernandes like etter la på til 3-0 for Ole Gunnar Solskjærs lag.

- Dødelig effektivt, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Manchester United var på ingen måte ferdig for dagen. Etter 37 minutter økte Victor Lindelöf til 4-0 etter at han rev seg løs og bredsidet ballen i mål etter en corner.

Få minutter senere reduserte Leeds ved Liam Cooper, også det etter en corner.

Lagene gikk til pause etter en vanvittig innholdsrik førsteomgang.

- For en førsteomgang

I pausen fikk Mancuester United sin rettmessige hyllest for sin innsats i den første omgangen.

- Wow, for en førsteomgang, så Trevor Morley om Manchester Uniteds innsats før han og kollega tok for seg gjestenes opptreden i de første 45 minuttene.

Fem minutter etter pause fikk Leeds en eventyrlig mulighet til å redusere ytterligere etter at Anthony Martial hadde fått en god sjanse like før. Kun en meget god redning av de Gea hindret scoring.

Daniel James økte ledelsen til 5-1 da han snappet en pasning foran Leeds-forsvaret og sendte ballen mellom beina på keeper.

Like etter fikk hjemmelaget straffe. Fernandes var sikkerheten selv og økte ledelsen nok en gang, men det skulle ikke stoppe der.

Leeds svarte kun tre minutter senere da Stuart Dallas bøyde ballen i krysset på utsøkt vis.

Begge lag fikk flere store muligheter til å score enda noen mål.

Manchester United kontrollerte mot slutten inn en svært fortjent seier og tar over tredjeplassen i Premier League. De ligger nå fem poeng bak serieleder Liverpool med en kamp mindre spilt.

