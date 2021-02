Manchester United-kamp flyttes til Italia

Skal spille Europa League-kamp på hjemmebanen til Juventus.

Det at kampen skal spilles i italienske Torino, blir bekreftet tirsdag ettermiddag.

Manchester United skriver på sine egne nettsider at Europa League-møtet med spanske Real Sociedad skal spilles på Allianz Stadium, Juventus' hjemmebane.

Kampen skulle opprinnelig vært spilt i San Sebastian 18. februar.

Oppgjøret med spanjolene skal likevel spilles på samme dato, selv om kampen er flyttet. Returkampen går på Old Trafford 25. februar.

Bakgrunnen for at kampen flyttes ut av Spania er at spanske myndigheter har innført innreiseforbud som en følge av covid-19-pandemien.

Flere europeiske nasjoner har gjort det samme og en rekke kamper i Europa League og Champions League blir derfor avholdt på nøytral grunn.

