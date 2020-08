Manchester United-kapteinens advokat: - Maguire benekter beskyldningene

Det er ventet at Harry Maguire vil bli siktet for legemsfornærmelse, skriver The Guardian.

Det skjer etter at Manchester United-kapteinen ble pågrepet etter å ha angivelig slått en politimann på Mykonos i Hellas torsdag kveld.

Hendelsen skal ha funnet sted etter at politiet ble tilkalt i forbindelse med bråk ved en pub på feriestedet.

KAPTEIN: Harry Maguire ble United-kaptein i januar. Foto: Oli Scarff (AP)

Benekter anklagene



Maguire skal ha blitt arrestert sammen med to andre britiske turister. De tre personene skal ifølge The Guardian ha blitt fraktet til øyen Syros hvor de må svare på anklagene lørdag formiddag

The Guardian skriver imidlertid at Maguire hevder han er uskyldig. Det forteller hans advokat Konstantinos Darivas.

- Maguire benekter beskyldningene og er overbevist om at han vil bli sluppet fri i morgen, frikjent for alle anklagene, sier Darivas ifølge The Guardian.

Gresk politi: - Fotballspilleren slo



Gresk politi har tilsynelatende en helt annen oppfatning av saken.

I en uttalelse opplyser politiet at de ble utsatt for både verbale og fysiske angrep fra de tre britene.

- Fotballspilleren fornærmet en politimann verbalt og slo så til ham, sier en talsmann for politiet.

United-kaptein

Harry Maguire har blitt en nøkkelspiller under Ole Gunnar Solskjær i Manchester United etter at klubben hentet ham for 80 millioner pund i fjor sommer.

I januar ble Maguire tildelt kapteinsbindet av Solskjær.

Det gjenstår å se hvordan klubben vil reagere på torsdagens hendelse i Hellas.

Manchester United kom med en uttalelse fredag der de bekreftet at de var klar over at Maquire hadde vært involvert i en hendelse på Mykonos torsdag kveld.

- Det er kontakt med Harry og han samarbeider fullt ut med greske myndigheter, forteller United.