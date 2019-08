Manchester United-kjenner ser store lyspunkter etter klubbens sesongstart

Ole Gunnar Solskjær får æren for suksessen.

4-0 mot Chelsea i ligaåpningen etterfulgt av 1-1 borte mot Wolverhampton. Dette utgjør tre poeng mer enn Manchester United klarte i tilsvarende oppgjør forrige sesong. I tillegg har angrepsspillet sett bedre ut og laget har scoret fem mål på disse oppgjørene, mot to forrige sesong.

Dette får Manchester United-kjenner Andy Mitten til å komme med ros i retning Solskjær.

- Den lysende starten, ingen hadde forventet dette hos Manchester United. To harde kamper, fire poeng og en plan som fungerer. Manchester United var imponerende, fulle av energi og de løp, poengterer Mitten i sin spalte hos fotballmagasinet FourFourTwo.

Superduo

Mitten trekker fram flere lyspunkter hos laget, og mener spesielt at duoen Marcus Rashford og Anthony Martial har vist lovende takter. De har begge operert i nye roller under Solskjær, og særlig Martial har tatt store steg etter å ha blitt flyttet mer sentralt i banen.

- Det er et lovende, fartsfylt partnerskap som fremdeles føles ut som om det er i sin spede begynnelse, tross at de begge har er inne i sin femte sesong på Old Trafford. Og det er godt å se den til tider sure Martial smile igjen og spille godt, skriver Mitten.

Styrket

Særlig uavgjort-kampen mot Wolverhampton på en stadion hvor Manchester United slet stort forrige sesong skaper positivitet. Mitten mener Solskjærs gutter dominerte stort, noe som gledet bortesupporterne.

Journalisten som har fulgt hele klubbens sesongoppkjøring tett, kan røpe at det innad i klubben har vært snakket om disse to harde kampene i starten av sesongen som nøkkelkamper. Nå har man kommet styrket ut av disse kampene og Mitten tror det vil bli lysere tider for United-supporterne.

- Solskjær ønsker å få laget i enda bedre form og han regner dette fremdeles som en del av «­pre season», ettersom det er god tid mellom hver kamp, avslutter spaltisten.

Til helgen venter Crystal Palace i en kamp Manchester United er forventet å vinne.