KLAGER INN AVIS: Manchester United klager inn The Sun til IPSO, tilsvarende norske PFU. Foto: Simon Cooper (PA via AP)

Natt til 29. januar ble Manchester United-direktør Ed Woodwards hus vandalisert. Nå klager klubben tabloidavisen The Sun til et klageorgan for britisk presse.

Et sted mellom 20 og 30 supporter skal ha kastet bluss og sprayet graffiti utenfor Woodwards hus i slutten av januar. Videoer på sosiale medier skal ha vist klipp av Manchester United-fans kledd i finlandshetter. Hendelsen har blitt bredt omtalt i britisk presse. Manchester United mener The Sun visste om hendelsen på forhånd. Les også: Huset til Uniteds klubbdirektør angrepet av sinte supportere – Klubben tror at The Sun på forhånd hadde mottatt varsler om angrepet, at de viste det ville skje kriminell skade, at de hadde til intensjon å skremme, samt at journalisten var til stede da det hendte. Kvaliteten på bildene i saken indikerer også at en fotograf var til stede, skriver United i en pressemelding. – Ikke bare unnlot journalisten å utføre den grunnleggende plikten til et ansvarlig samfunnsmedlem om å varsle en forestående kriminell handling. Gjennom sin tilstedeværelse oppfordret og belønnet han også gjerningsmennene. Klubben klager nå The Sun inn til Independent Press Standards Organisation (IPSO), tilsvarende norske Pressens Faglige Utvalg (PFU). – Vi mener dette er et klart brudd både på IPSOs regelverk og journalisters etikk, fortsetter United i pressemeldingen. (©NTB)