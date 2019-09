Manchester United leder i gigantoppgjøret

Lagene sliter stort med å skape muligheter på en regntung Old Trafford-matte.

MANCHESTER UNITED - ARSENAL 1-0 (Kampen pågår fortsatt)

Den store overraskelsen før avspark var at Axel Tuanzebe startet på vemstrebacken for Manchester United - fordi Aaron Wan-Bissaka måtte melde forfall med sykdom.

Hos Arsenal fikk Bukayo Saka (18) tillit fra start av Unai Emery. Unggutten hadde tidligere bare spilt 45 minutter med Premier League-fotball, da i seieren mot Aston Villa for en snau uke siden. Med det ble talentet også den yngste spilleren som noen gang har startet et Premier League-oppgjør mellom de to gigantene.

Høy intensitet - lite sluttprodukt

Manchester er ikke kjent for sitt gode vær - og regnet hadde allerede høljet ned over Old Trafford i flere timer da Kevin Friend blåste i gang oppgjøret.

Temperaturen på banen var det derimot ingenting å utsette på, og fra første spark på ballen gikk spillerne knallhardt til i duellspillet.

United tok tidlig tak i banespillet, og etablerte seg tidlig på Arsenals banehalvdel. Ole Gunnar Solskjærs gutter hadde problemer med å finne åpninger i Arsenal-forsvaret, og den første halvmuligheten kom etter ni minutter - da et hjørnespark til slutt endte hos Marcus Rashford på bakerste stolpe. Dessverre for hjemmelaget ebbet det ut i ingenting.

INSTRUKSER: Ole Gunnar Solskjær har vært svært aktiv på sidelinjen mot Arsenal. Foto: Paul Ellis (AFP)

McTominay-perle rett før hvilen

- Nå må United løse det mot et etablert forsvar, noe de har slitt med flere ganger denne sesongen, poengterte Øyvind Alsaker etter at nok en pasning fra Paul Pogba gikk rett i en Arsenal-spiller.

- Dette har utviklet seg til å bli en skikkelig stillingskrig, fulgte Petter Myhre opp like etter.

Og det hadde han strengt tatt helt rett i. I løpet av oppgjørets første 29 minutter hadde faktisk ingen av lagene notert seg for et skudd på mål, ei heller et skudd retning mål.

Kampens første mulighet - og skudd på mål, kom fra United og Andreas Pereira. Forarbeidet fra midtbanespilleren var meget bra, men skuddforsøket fra like utenfor sekstenmeteren ble for enkel for Bernd Leno i Arsenal-målet.

Minuttet etter forsøkte Nicolas Pepé seg fra avstand for bortelaget, men ballen gikk langt og vel over mål.

I det som lenge så ut til å bli en målløs omgang, så dukket Scott McTominay opp med en suser like før hvilen. Rashford spilte ballen tilbake rett utenfor Arsenals boks, og McTominay la ballen til rette - og limte skuddet rett i vinkelen.

- Oioioi! Den har Leno ingen mulighet til å stoppe, sa Alsaker fra kommentatorplass.

Et fantastisk mål, i det som på ingen måte har vært en fantastisk omgang med fotball fra Drømmenes Teater.