Manchester United-legendene raser etter byderbyet: - Rett og slett svakt

Det var ikke bare det som skjedde på banen som fikk det til å koke over for Roy Keane

Lørdag kveld måtte Manchester United og Manchester City ta til takke med ett poeng hver, i det som neppe ble et byderby for historiebøkene.

Ingen av lagene imponerte nevneverdig, og det ble en jevnspilt batalje på Old Trafford.

- Virkelig dårlig

Det er dog ikke bare det som får United-legendene, Roy Keane og Gary Neville, til å rase.

- Du må jo gamble litt. Det handler om å vinne en fotballkamp. Du er ikke fornøyd med uavgjort. Jeg hører John Stones snakke om at de ikke slapp inn mål og bla-bla. Du må vinne kamper! Folk sier at sesongen er lang, men dette er en av de største kampene, tordnet Keane på Sky Sports-sendingen etter kampslutt.

Og ga seg ikke der:

- Etter kampen så ser jeg at trenere og spillere klemmer, smiler og prater med hverandre. Bare kom deg ned i tunnelen. Jeg skjønner det ikke! Alle vil være venner med hverandre å være populære. Du spiller for disse storklubbene for å vinne kamper - ikke for å være venner med alle! Det er bare trist.

Ikke bare var det den vennskapelige tonen mellom Manchester-spillerne etter kampslutt som provoserte Keane, men også stemningen underveis i oppgjøret.

- Virkelig dårlig. Med all den kvaliteten på banen, og så blir det delt ut to gule kort. To gule kort - i et Manchester-derby! Jeg har aldri sett så mange klemmer etter en kamp. Det er et derby! Når det er sagt, så var også sluttproduktet fra begge lag alt for dårlig.

Etterspør intensjonene

Gary Neville har spilt i samme rekker som Keane, og vet selv alt om hva det betyr å vinne et Manchester-derby. Etter kampslutt etterlyste han vilje og vinnermentalitet fra både Solskjærs og Guardiolas menn.

- Det var jo ingen intensjoner her. Om det handlet om spillerne eller trenerne vet jeg ikke, men det så ikke ut som noen ville vinne kampen. Dette var rett og slett svakt, og vi burde ikke akseptere det. Vi kan legge til grunn at begge lag spilte i midtuka og at det ikke er supportere på tribunen, men vi har tidligere snakket om fart, spenning og risiko som må til for å vinne Premier League.

- Det var ingenting jeg så i dag som forteller meg at dette eksisterer hos disse to lagene. Jeg ble veldig overrasket av City, de så ut som et lag som kjeder seg litt. Og de har egentlig ikke noe annet valg enn å vinne ligaen, sånn er det bare. Dette lignet ikke på hverken City- eller Guardiola-fotball.

Ole Gunnar Solskjær har vært i hardt vær etter den pinlige mesterliga-exiten i midtuken. En seier mot byrival Manchester City hadde vært den perfekte kur for nordmannen, men slik ble det ikke.

– Det er en mental utfordring når det skjer med deg (å ryke ut av mesterligaen), og den mentale energien vi brukte på å komme oss etter tirsdagen, har vært enorm, sa Solskjær til Sky Sports etter kampen.

En jevnspilt førsteomgang ble avløst av en annenomgang hvor gjestene tok mer og mer kontroll over ballinnehavet, men ingen av lagene maktet å få ballen i nettet.

– I min tid her er dette vår beste prestasjon mot Manchester City. Ikke det beste resultatet, men den beste prestasjonen, sa Solskjær.

Resultatet betyr at lagene fortsatt følger hverandre tett på Premier League-tabellen. De røde djevlene ligger på 7.-plass med 20 poeng, ett foran City på plassen bak.

