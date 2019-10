Manchester United med knepen seier mot Partizan Beograd

Manchester United med sin første borteseier siden mars er et faktum.

PARTIZAN BEOGRAD - MANCHESTER UNITED 0-1

Manchester United sikret seg tre viktige poeng i Europaliga-gruppespillet med seieren mot Partizan Beograd torsdag kveld. Straffemålet til Anthony Martial skulle vise seg å bli avgjørende.

Harry Maguire debuterte som United-kaptein i oppgjøret, etter en rekke svært overbevisende opptredener i midtforsvaret til Ole Gunnar Solskjær. Før kampstart kunne man se et smått forvirret dommerteam vente på Uniteds kaptein, som regelrett glemte at det skulle kastes mynt.

- Maguire! Harry!, kunne man høre dommeren rope, før spilleren selv kom løpende da han forstod at han hadde glemt et av kapteinsansvarene sine.

GLEMTE SEG: Harry Maguire hadde åpenbart mye å tenke på i sin debut som United-kaptein.

Straffemål

Det var en spesiell inngang på kampen i Beograd denne torsdagskvelden. Det var nemlig bare andre gangen Manchester United spiller en fotballkamp i Beograd etter den fatale flyulykken som rammet Busby Babes for 61 år siden.

Manchester United hadde også gått elleve kamper uten en seier på bortebane før møtet med Partizan Beograd.

Hadde det ikke endt med seier denne kvelden, ville Ole Gunnar Solskjær tangert den svært lite overbevisende rekorden med 12 kamper uten seier på bortebane, satt av Dave Sexton i 1979.

Det var en heller nervøs start for Ole Gunnar Solskjærs United-lag, som slet med å finne de gode angrepsmønsterne innledningsvis i oppgjørene. En litt løs gressmatte hjalp heller ikke, men dette er som kjent likt for begge lag.

Atmosfæren på Stadion Partizana kan vel best beskrives som en «heksegryte», og kanskje var dette noe avskrekkende for Uniteds unggutter:

TIFO: Partizan-supporterne minnet de tilreisende om tidligere hendelser. Foto: Marko Djurica (Reuters)

Etter et kvarter kom kampens første store sjanse - og det var bortelaget som yppet seg. Juan Mata slo et godt vektet frispark, som traff en umarkert Scott McTominay på bakerste stolpe. Dessverre for Solskjær så gikk hodestøtet akkurat på feil side av nettveggen.

Så måtte man faktisk vente til kampens 37. spilleminutt før noe mer som er verdt å gjenfortelle skjedde - og igjen var det United som prøvde seg. Oppofrende innsats fra Aaron Wan-Bissaka førte til at Lingard fikk fyrt av et skudd fra drøye 16 meter, og kun stolpen sto i veien for en United-ledelse i den situasjonen.

Like etter var det metallet bak Sergio Romero som skulle dirre - etter et herlig skuddforsøk fra Partizans Umar Sadiq. Bare minutter senere sendte Asano av et skudd som gikk like til side for United-målet, et forsøk det er grunn til å tro at Romero ville slitt med - hadde ballen gått mellom stengene.

Utnytter man ikke mulighetene sine, blir man ofte straffet i fotball.

Det ble Partizan så ettertrykkelig også. United gikk rett i angrep etter Asanos skuddforsøk, og Brandon Williams som vikarierte på vingback for United i kveld, gjorde en svært god innsats som til slutt endte med et korrekt idømt straffespark.

Fra elleve meter var Anthony Martial sikker som banken, og dermed gikk United til pause med ledelse.

- En omgang preget av lavt tempo og mye feil fra begge lag, konkluderte Nils Johan Semb som kommenterte oppgjøret for TV 2.

Partizan overrasket

Hjemmelaget kom best i gang etter hvilen.

En klumsete inngripen fra Phil Jones serverte hjemmelaget et frispark fra like utenfor sekstenmeteren, men forsøket gikk like til side for mål. Like etter gikk en Partizan-spiller i bakken i Uniteds sekstenmeter, og samtlige i nærområdet som ikke kom fra England ropte unisont på straffespark. Hoveddommer Xavier Estrada vinket imidlertid bare spillet videre.

Partizan fortsatte å kjøre på, og minutter etter straffesituasjonen var Soumah frempå igjen. 28-åringen sendte Harry Maguire ut i pølsebua for å hente både pølse og vaffel, før skuddforsøket gikk rett på Sergio Romero.

I det 60. minutt ble Marcus Rashford og Daniel James byttet inn til fordel for Anthony Martial og Aaron Wan-Bissaka, og etter få minutter kunne Rashford gjort seg svært delaktig i Uniteds andre mål for kvelden, men marginene var ikke på bortelagets side i den situasjonen.

Partizan skulle også kanskje hatt et straffespark drøye 20 minutter før full tid, da en heading traff Williams på armen innenfor Uniteds sekstenmeter. Heller ikke denne gangen fikk de med seg hoveddommeren, og en liten klagestorm senere sto Nemanja Miletic igjen med det gule kortet.

Det skulle komme flere susende taklinger fra et etterhvert stadig mer frustrert Partizan-lag, og spesielt taklingen på McTominay etter 77 minutter kunne fortjent et kort, gjerne med mørk farge.

Etter 82 minutter fikk Asano en ny gyllen mulighet etter et godt slått hjørnespark, men Romero viste i den situasjonen hvorfor han omtales som blant de beste andrekeeperne i verden.

Flere mål skulle det heller ikke bli, og dermed tar Solskjær og United tre viktige poeng i kampen om avansement i Europaligaen. Det var dog ingen prestasjon som friskmelder Manchester United. I løpet av 80 minutter klarte ikke United å registrere et eneste skudd på mål, foruten straffesparket.

Det spørs om det er akkurat det som betyr noe for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United akkurat nå.