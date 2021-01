Manchester United med pinlig tap mot tabelljumbo Sheffield United

Sheffield United sto for en skikkelig skrell da de slo Ole Gunnar Solskjærs mannskap på Old Trafford.

MANCHESTER UNITED - SHEFFIELD UNITED 1-2:

Det er kun Sheffield Uniteds andre seier for sesongen, mens Manchester Uniteds lange rekke uten tap er brutt på en dag mange forventet tre komfortable poeng.

Nå får Solskjær kritikk for laguttaket til kampen.

Den norske manageren valgte blant annet å starte med Edinson Cavani og Luke Shaw på benken, og fikk se sitt lag skape usedvanlig lite på eget gress.

- Noen seriøst tvilsomme valg av Solskjær - men det er ingen unnskyldning for prestasjonen. Et realt steg tilbake for United, skriver Standard-reporter James Robson på Twitter etter kampen.

Sheffield United, som har vært i fryktelig form hele sesongen og lå desidert sist med fattige fem poeng før onsdagens oppgjør, sjokkerte vertene i den første omgangen da Kean Bryan sendte laget i ledelsen på en corner etter 23 minutter.

24-åringen gikk opp i duell med United-keeper David de Gea, som endte med å slå et solid hull i luften mens ballen gikk inn i det lengste hjørnet.

Mange pekte umiddelbart på spanjolens keeperspill, men reprisene viste at Sheffield United-spiss Billy Sharp hindret burvokteren i å ta skikkelig sats, uten at verken kamplederne eller VAR-dommerne valgte å bryte inn.

Situasjonen ble heftig diskutert underveis i den første omgangen, og kun sju minutter senere fikk ekspertene enda mer å prate om da noe av det lignende skjedde i motsatt ende.

Sheffield United-keeper Aaron Ramsdale skulle plukke en enkel ball, men endte med å miste den i duell med Harry Maguire.

Anthony Martial plukket opp nedfallsfrukten og trillet ballen i mål, men hoveddommer Peter Bankes blåste for frispark allerede før franskmannen rakk å treffe ballen.

- Latterlig avgjørelse. Aldri en forseelse av Maguire, og i hvert fall langt mindre kontakt enn Sharp på de Gea, skriver The Athletic-journalist Laurie Whitwell, mens også TV 2-ekspertene Brede Hangeland og Simen Stamsø Møller var enige om at det ikke ble holdt en konsekvent linje av dommerteamet når det kommer til de to situasjonene.

- Det er uforståelig for meg at den ikke blir annullert, sier Hangeland i TV 2-studio etter kampen om det første målet til gjestene fra Sheffield.

Selv var Ole Gunnar Solskjær skuffet etter kampen.

- Det lille ekstra manglet. Vi hadde ikke de riktige løsningene, sier han til BBC og legger til at Sheffield Uniteds første mål burde vært annullert.

- Det andre målet var slurvete. Jeg er overrasket, men samtidig har vi vært det mest stabile laget de siste to månedene.

Forsvarsspillet får slakt: - Fryktelig

Chris Wilders menn kunne uansett spasere i garderoben med en sjelden ledelse til pause, men Solskjærs gutter hevet seg etter hvilen.

Etter drøyt timen spilt kom den oppsriftsmessige utligningen da et hjørnespark fra Alex Telles fant pannebrasken til Harry Maguire.

Den engelske landslagsstopperen stanget ballen i nettet til 1-1, men like etter sjokkerte gjestene igjen.

Oliver Burke hadde plutselig både tid og rom inne i Uniteds sekstenmeter, og midtbanespilleren satte ballen via Axel Tuanzebe og tverrliggeren i mål til 2-1.

Flere eksperter sperret opp øynene over det svært passive forsvarsspillet på 2-1-scoringen.

- Fryktelig forsvarsspill, konstaterte BBC-journalist Simon Stone, og får støtte av Telegraphs James Ducker.

- Vanskelig å beskrive hvor dårlig forsvarsspill det var av Manchester United, skriver han.

Sesongens fjerde tap



Solskjær kastet etter hvert innpå både Edinson Cavani, Luke Shaw og Donny van de Beek i jakten på i hvert fall ett poeng, og vertene beleiret Sheffield Uniteds sekstenmeter i sluttminuttene.

Gjesten, med Oliver Burke i spissen, frustrerte imidlertid United-spillerne ved å holde på ballen og Wilders mannskap red unna stormen og tok tre svært viktige poeng i bunnkampen i Premier League.

Resultatet betyr at United nå er ett poeng bak serieleder Manchester City, mens Sheffield United nå har tre poeng opp til West Bromwich på 19.-plass.

