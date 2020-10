Manchester United med storseier over Newcastle

United slet lenge, men vant til slutt komfortabelt 4-1 over Newcastle.

NEWCASTLE - MANCHESTER UNITED 1-4:

Hjemmelaget gikk rett i ledelsen etter et selvmål av Luke Shaw, før Harry Maguire utlignet for United.

I andreomgang bommet Bruno Fernandes utrolig nok på et straffespark, men like før slutt ble han United-helt med sin scoring fem minutter før fulltid.

Van de Beek spilte opp på Juan Mata som på et touch sendte ballen videre til Marcus Rashford. Han spilte Fernandes alene gjennom, og da var portugiseren sikker i avslutnings-øyeblikket og banket ballen opp i høyre kryss.

- Det er en rytme, timing og presisjon i den sekvensen der som holder et skyhøyt nivå, utbrøt kommentator Endre Olav Osnes etter 2-1-scoringen.

Like etter sikret både Aaron Wan-Bissaka og Rashford seieren med sine hver sine scoringer. Dermed endte det 1-4 på St James' Park.

Newcastle rett i ledelsen

Allerede etter to minutter lå Solskjærs United under. Emil Krafth fikk ballen ute på høyresiden, før han prøvde å legge inn. Men i stedet for å finne en lagkamerat, traff svenskens innlegg foten til Shaw, som var uheldig å sende ballen i eget mål.

Etter 1-0-scoringen var det en svært lite imponert Harald Bredeli som ytret sine meninger om Uniteds forsvarsspill på Twitter.

- Nok en gang klarer fem/seks United-spillere i egen boks å glemme en motstander. Alle ser kun på ball, ikke på motstandere og bevegelser. Hvem har ansvar for hva og hvem. Shaw kunne like godt sette ballen i eget nett hvis ikke hadde umarkert motstander gjort det. Skremmende, twitret TV2-kommentator Harald Bredeli etter scoringen.

20 minutter ut i oppgjøret trodde Bruno Fernandes og Manchester United at utligningen var et faktum, men dessverre for hjemmelaget var det en offside-plassert Mata i forkant av scoringen.

Det tok likevel ikke lang tid før ballen nok en gang lå i Newcastle-målet, og denne gangen ble målet stående.

En corner fra Mata traff pannebrasken til Maguire, som stanget inn utligningen for Solskjærs menn.

Sluttspurt

Fem minutter ut i andreomgang kom Newcastle til en vanvittig mulighet, men en enorm redning av David de Gea reddet bortelaget fra å gå under nok en gang.

Og ti minutter seinere var det keeper på motsatt side, Karl Darlow, sin tur til å gjøre en matchvinnende redning.

Vanligvis sikre Fernandes fikk sjansen fra ellevemeteren etter litt VAR-dramatikk, men portugiseren ble stoppet av Newcastles sisteskanse.

Det var midtbanestjernens første bom på sine så langt elleve forsøk i United-drakta.

Mot slutten av oppgjøret gjorde dog portugiseren det godt igjen, da han sendte United i ledelsen, og like før slutt tegnet også Wan-Bissaka og Rashford seg på scoringslista

Dermed ble det til slutt en komfortabel seier for Solskjærs mannskap.