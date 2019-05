Manchester United møter Kristiansund på Ullevaal, stolt Solskjær

Manchester United skal møte Kristiansund på Ullevaal stadion 30. juli.

Kampen skal sendes på TV 2. Det samme skal kvinnekampen mellom Manchester United og Vålerenga onsdag 31. juli.

Kampene går midt i Norway Cup-uken.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær snakker varmt om kampen i en pressemelding.

– Det er alltid muligheter i fotball, KBK har vist det. Nå får de testet hvor nivået ligger, og så får vi sjekket oss selv. Selv om vi har preseason, har de også ferie. Det blir en virkelighetsoppfatning for alle utpå banen på hvor langt foran eller bak vi er. Det er KBK som står mitt hjerte nærmest, og de var ikke vonde å be da muligheten dukket opp. Å få til dette oppgjøret og gi KBK samt folket i Kristiansund en sånn kamp, gjør meg stolt, sier Solskjær i en pressemelding.

KBK-trener Christian Michelsen omtaler kampen som et eventyr.

– Dette kommer til bli tidenes «boost» for oss. Mange av guttene i klubben lever og ånder for Premier League, og interessen er selvsagt enorm. Kristiansund og Nordmøre holder med Ole Gunnar, og det har vi gjort i alle år. Muligheten til å få oppleve dette er helt fantastisk, ja, et eventyr vil jeg si, heter det fra Michelsen i den samme pressemeldingen.

Kvinnekampen blir også et kapittel for seg. Det er første gang at et blir gjennomført noe slikt i Norge. Kampen mellom Manchester United og Vålerenga skal spilles på Intility Arena.

De røde fra Manchester startet opp sitt kvinnelag foran 2018/19 sesongen. Klubben vant mesterskapsserien (FA Womens Championship) og rykket opp til FA Womens Super League. Laget ledes av engelske Casey Stoney, som med sine 130 landskamper er kjent skikkelse på balløya.

– Kampen blir en viktig del av vår sesongoppkjøring, og det blir en veldig fin test for oss mot en god motstander. I tillegg gleder vi oss veldig til å besøke Norge og Oslo som by og ser fram til en spennende kamp med fine rammer rundt, forteller Stoney i en pressemelding.

