Manchester United ønsker seg ståtribuner

Manchester United har søkt om å få installere såkalt «rail seating» for 1500 tilhengere på Old Trafford. Det er seter som enkelt kan gjøres om til ståplasser.

Søknaden ble sendt til lokale sikkerhetsmyndigheter i desember, skriver BBC.

«Rail seating» er seter som kan vippes ned eller være låst i oppreist stilling, med sikkerhetsbarrierer som skiller hver rad.

Det ble forbudt med ståtribuner i engelsk fotball etter Hillsborough-tragedien i 1989. Flere av klubbene i Premier League jobber for å gjeninnføre ståtribuner, med det skal skje i tryggere omstendigheter enn før forbudet trådte i kraft.

Områder med «rail seating» er bygd for å kunne brukes som ståplasser i framtiden. Innehavere av sesongbilletter i det nordøstlige hjørnet på Old Trafford, der «rail seating» skal installeres, har blitt informert om at forsøk med ståplasser vil bli gjennomført i løpet av sesongen,

Fra før har Tottenham og Wolverhampton innført lignende løsninger.

