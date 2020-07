Manchester United overkjørte Joshua King og Bournemouth

Manchester United valset over Bournemouth i lørdagens Premier league-oppgjør. 5-2-seieren gjør at Ole Gunnar Solskjærs menn har gått 16 kamper på rad uten tap.

Bournemouth ga vertene et skremmeskudd da de tok ledelsen etter et kvarters spill på Old Trafford, men Manchester United slo voldsomt tilbake og vant til slutt 5-2.

Junior Stanislas leverte en superfrekk scoring da han ga gjestene ledelsen, men resten av omgangen var Bournemouth-angrepet kun ladd med løskrutt.

En kanonkule fra Mason Greenwood, en straffescoring fra Marcus Rashford og et praktskudd i krysset fra Anthony Martial sørget for at hjemmelaget gikk til pause med en komfortabel 3-1-ledelse.

Åpningsmålet til Bournemouth kom da Stanislas slo tunnel på Harry Maguire inne i femmeteren før han banket ballen i nettet fra nærmest død vinkel – på innsiden av United-keeper David de Gea.

King-scoring

Joshua King ble matchvinner da lagene møttes i det omvendte oppgjøret og noterte seg også på scoringslisten på Old Trafford. Men nordmannens redusering til 3-2 fra straffemerket fikk lite å si for kamputfallet lørdag.

Straffesparket ble tildelt etter at Eric Bailly handset på kanten av sekstenmeteren. Etter å ha målt med millimeterpresisjon fant VAR-bussen ut at armen var på innsiden av boksen. Dermed var det en kort periode igjen spenning i kampen.

Men den spenningen varte kun i fire minutter. Med fem minutters mellomrom leverte Greenwood nok en praktscoring, mens Bruno Fernandes dunket inn et frispark fra atten meters hold.

Millimeter

Bare fem minutter senere trodde Rashford at han satte inn Uniteds sjette for kvelden, men målet ble annullert for offside. Nok en millimetersjekk fra VAR bekreftet at avvinkingen var korrekt.

Kampen endte med tremålsseier til de røde djevlene, og dermed fortsetter den fine rekken uten tap for Ole Gunnar Solskjær. Nå er United ubeseiret i 16 strake kamper i alle turneringer.

Med tre nye poeng tok United seg inn bant de fire beste, og det lukter virkelig mesterligaspill av Solskjærs United neste sesong.

– Det er det vi kjemper for: Å spille i mesterligaen neste år, sa Solskjær i et intervju vist på TV 2 før kampen.

Dersom Chelsea slår Watford senere lørdag, er det tilbake på 5.-plass, to poeng bak London-laget.

Femte strake tap

For Joshua King og Bournemouth er ikke tabellen like lystig lesning.

Eddie Howes menn reiser hjem fra Manchester med sitt femte strake tap i bagasjen. Vi må faktisk tilbake til 1. februar for å finne siste trepoenger til Bournemouth. Det er hele åtte kamper siden.

Joshua King og Bournemouth ligger nå på 19.-plass. Kun Alexander Tettey og Norwich, som tapte 0-1 mot Brighton tidligere lørdag, ligger bak.

Neste runde skal Solskjær møte nok en motstander med en nordmann på laget. Da skal Ørjan Nyland forhåpentligvis vokte buret for Aston Villa på Villa Park. For Bournemouth er det hjemmekamp mot Tottenham.

