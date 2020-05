Manchester United saksøker Football Manager

Premier League-klubben har vært å finne i det populære dataspillet i en årrekke, men nå har Manchester United fått nok.

Fredag skriver The Guardian at Manchester United saksøker Sega Publishing og Sports Interactive (SI), skaperne av dataspillet Football Manager.

Klubben går til søksmål fordi selskapene benytter seg av klubbens navn i dataspillet.

Manchester United mener også at klubbens varemerke tar skade av at spillet benytter seg av en uoffisiell klubblogo.

Football Manager har ikke lisens til å benytte seg av Manchester Uniteds klubbemblem og bruker i stedet en rød og hvit logo som en erstatning i spillet.

Sega og SI argumenter med at klubbemblemet som er tatt i bruk i spillet er tilfeldig valgt og at det kommer helt tydelig frem at selskapet ikke har kjøpt noe lisens for å ta i bruk logoen.

REAGERER: Det er denne bruken av Manchester United-navnet og uoriginale klubbemblem som har ført til at Premier League-klubben nå saksøker skaperne. Foto: (NTB Scanpix / Skjermdump FM20)

Mener skaperne lurer seg unna lisensen



Simon Malynicz, advokat for Manchester United, fortalte i de foreløpige forhandlingene fredag at Manchester United er en av verdens mest gjenkjennelige og verdifulle merkevarer.

Han forklarer at klubben blant annet har betydelige inntekter knyttet til avtaler som gir samarbeidspartnere lisens til å benytte seg av logoen, mens klubben mener Sega og SI lurer seg unna en slik lisensavtale ved heller «å oppfordre» brukerne av Football Manager til å benytte seg av tilleggsfunksjoner i spillet som gjør at man kan laste inn den originale logoen fra en tredjepart - noe som igjen fraskriver spillskaperne ansvaret.

Malynicz mener at denne muligheten som brukerne har, gjør at spillskaperne kan lure seg unna kravet om å skaffe seg lisens samtidig som salget av spillet øker som følge av denne funksjonen.

United-advokaten argumenterer også for feil bruk av Manchester United-navnet som han mener må knyttes til klubbens logo.

Sega og SI mener imidlertid at Manchester United ikke har noe de skal klage på.

De viser blant annet til at de har tatt i bruk klubbens navn siden 1992 og aldri før har fått noen klager på det.

Selskapene mener også at det vil være svært urimelig og en restriksjon på ytringsfriheten dersom man ikke kan benytte seg av ordet «Manchester United» for å referere til et lag i et dataspill.

SPILTE FM: Ole Gunnar Solskjær er én av mange fotballprofiler som har hatt mye glede av Football Manager. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Solskjær i 2013: - Et fantastisk spill



Football Manager er verdens mest populære managerspill. Spillet er også populært blant fotballspillere og profiler.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er blant dem som tidligere har uttalt at han har brukt mye tid på spillet som går ut på å lede en fotballklubb eller et landslag som manager.

- Det var en del av hverdagen da jeg spilte i Manchester United, det å koble av med å spille «Football Manager», uttalte Solskjær til Dagbladet i 2013.

Nordmannen hyllet den gangen skaperne av spillet.

- Det er et fantastisk spill, og det har betydd mye for meg opp igjennom. Du lærer mye om fotballspillere, spesielt unge talenter. Det har vært utrolig likt virkeligheten, med tanke på hvem som kommer til å bli god. De har gjort en utrolig research, sa Solskjær.