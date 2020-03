Manchester United seirende ut av dramatisk byderby: - Det er så lekkert

Manchester United og Ole Gunnar Solskjærs gode form fortsetter etter seier i Manchester-derbyet.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY 2-0

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær kan slippe jubelen løs etter en svært imponerende seier mot de regjerende Premier League-mesterne.

En sylfrekk scoring fra Anthony Martial ble overgått av et vanvittig mål fra Scott McTominay langt på overtid, etter et elendig utkast fra Ederson.

- Det er helter over hele banen. Det er ingen svakheter i United nå. De slår City for tredje gang denne sesongen, sa Brede Hangeland like etter kampslutt.

- God kamp. Vi spilte bra. Vi manglet litt på den siste tredjedelen, og vi burde unngått baklengsmålet. Kanskje var vi litt mer agressive etter hvilen, men jeg synes vi var gode i begge omganger. Spillerne mine var klar over at Fernandes kan gjøre de chippene der, men det skjedde likevel, sa Guardiola til Sky Sports.

Guardiola ville ikke snakke særlig om Edersons svake kamp, og la til grunn at alle gjør feil og at han stadig er en verdensklassekeeper.

Fra kjefting til drømmemål

Det var to lag som gikk aggressivt til verks søndag kveld. Før avspark uttalte Ole Gunnar Solskjær at det ikke nyttet å ligge bakpå på eget gress - og innledningsvis i oppgjøret gjorde det høye presset fra de rødkledde det vanskelig for Pep Guardiolas mannskap.

United fikk også noen gode overgangsmuligheter tidlig i kampen, men manglende presisjon og for sene avleveringer førte til at det ebbet ut i ingenting. Det fikk nysigneringen Bruno Fernandes til å reagere knallsterkt.

- Fernandes kjefter allerede på Martial. Han skulle ha snappet opp Zinchenkos feilpasning, han så rusten ut der, skrev lokalavisens Samuel Luckhurst underveis.

City tok uansett over på banen etterhvert, og United fant seg selv stadig nærmere eget mål. Raheem Sterling og Sergio Aguero hadde begge sine muligheter til å sende de lyseblå i føringen før kvarteret var spilt.

Etter drøye 20 minutter kom Uniteds største sjanse så langt i oppgjøret. Brandon Williams spilte en lur ball i bakrom, og nedtaket til Martial hadde fortjent en bedre skjebne. Dessverre for hjemmelaget kom Otamendi i veien for avslutningen.

FORTVILTE: Pep Guardiola lette høyt og lavt etter løsninger mot Manchester United. Foto: Phil Noble (Reuters)

Få minutter senere kom samme mann til en kjempemulighet, hvor han med største enkelhet kunne spilt Bruno Fernandes på blank. Franskmannen valgte heller å gå for skudd, som endte med en enkel oppgave for Ederson i City-buret.

Så skulle det stemme for Fernandes og Martial.

United fikk et noe billig frispark, og der samtlige forventet et innlegg, bare lobbet Fernandes lekkert ballen gjennom til Martial, som banket til på hel volley. Kanskje kunne Ederson gjort det bedre i den situasjonen, men målet var fortsatt fra øverste klasse.

- Det er så lekkert. Gjort avtale på forhånd. Presisjonen, følelsen i lobben der, chippen og at han klemmer til på direkten der - det er sterke prestasjoner, sa Petter Myhre for TV 2.

Og med det ble også Martial den første United-spilleren som har notert seg for mål mot Manchester City både hjemme- og borte i samme Premier League-sesong siden Cristiano Ronaldo gjorde det samme i 2006/07-sesongen, meldte Opta.

Målet kom i en periode av kampen hvor City dominerte kampen, men scoringen ga Solskjærs mannskap et voldsomt løft. Med litt mer marginer kunne hjemmelaget ha økt ledelsen i kjølvannet av det første målet.

GULT: Mike Dean gir Fred gult kort for filming. Foto: Carl Recine (Reuters)

Old Trafford-publikumet ropte også på straffespark da Fred gikk i bakken i Citys sekstenmeter. Mike Dean var dog kjapt oppe med det gule kortet til Fred, som han altså mente gikk i bakken for egen maskin.

Reprisene viste tydelig at Otamendi traff brasilianeren i leggen, og på sosiale medier lot ikke reaksjonene vente på seg:

United ble selvfølgelig hyllet i hvilen, men allerede før avspark kom tidligere Premier League-spiller Jermaine Jenas med følgende spådom:

- Vil en stor kamp mot Manchster City bestemme hvorvidt en spiller ønsker å signere for Manchester United? Når du ser på United så kan det tenkes at med et par signeringer til, så har de noe stort på gang. Akkurat nå er det et par store spillere som tenker «de har noe på gang», og at de ikke er langt unna å utfordre for tittelen. En stor seier kan bety mye for Ole, og jeg liker det jeg ser fra deres kamper, sa Jenas til BBC.

- Hva har de i mot Fernandes?

Kampens andre omgang startet nesten på verst tenkelige vis for Manchester City.

Ederson mottok en enkel pasning, og viste som vanlig stoisk ro i en presset situasjon. Denne gangen ble det nesten for mye av det gode, for mottaket var heller svakt og plutselig trillet ballen retning eget nett. Martial tok opp jakten, men sisteskansen fikk avverget i tolvte time.

United startet best etter hvilen, men det var City som kom til den beste muligheten etter hvilen. Supertalentet Phil Foden sendte avgårde et skudd med snert i, men David de Gea var raskt oppe med et byks og fikk bokset ballen over mål.

Uniteds høye press avtok noe utover i omgangen. Dette inviterte igjen City mer inn i oppgjøret, selv om det i lange perioder manglet mye i samspillet mellom Guardiolas spillere.

KRANGLING: Bruno Fernandes og Pep Guardiola skal ha kranglet på sidelinjen i Manchester-derbyet. Foto: Carl Recine (Reuters)

Daniel James kom til en stor mulighet etter 70 minutter, men muligheten hadde nok blitt enda større om waliseren hadde sett Bruno Fernandes på full fart inn i boksen. James valgte heller å gå for skudd fra en vanskelig vinkel, og TV-kameraene plukket fort opp en svært hissig Solskjær på sidelinjen.

Det var langt fra første gangen Fernandes ikke mottok ballen fra en lagkamerat i god posisjon, noe som fikk flere til å stusse på sosiale medier:

- Det er fullstendig ubegripelig! Det er tjenesteforsømmelse av verste sort! Du må få opp blikket og se ut til en som er bedre posisjonert, den er ferdigscoret for Bruno, var Brede Hangelands klare mening om en nærmest identisk situasjon tidligere i kampen.

Så kom det to store City-muligheter på kort tid, men David de Gea var i det umulige hjørnet i begge situasjonene.

Mot slutten av oppgjøret ble det også en liten ordveksling mellom kampens store profil - Bruno Fernandes og Pep Guardiola på sidelinjen. Det er usikkert hva som ble sagt fra City-treneren, men Fernandes svarte i alle fall enkelt med å signalisere «hysj» til Guardiola.

Til tross for et iherdig City-press i kampens sluttfase, klarte United å stå mot alt som ble kastet deres vei. Ikke bare holdt de unna, men på overtid snappet Scott McTominay opp et svakt utkast fra Ederson, og unggutten banket til på første berøring fra 35 meter og rett i et tomt mål.

- Det er en fortjent seier. City hadde ballen mye og dominerte etter hvilen, men de skaper for lite. Det er United som skaper de fleste mulighetene, og når de ble spilt lave så klarte de å stå mot, oppsummerte Petter Myhre.

Dermed er Solskjærs lag bare tre poeng bak den uhyre viktige fjerdeplassen, og har fortsatt alt å spille for denne sesongen. Bragden på Old Trafford betyr også at Ole Gunnar Solskjær nå har maktet noe ingen av hans forgjengere siden Sir Alex Ferguson har klart, nemlig å slå Manchester City på hjemme- og bortebane i en og samme Premier League-sesong. Sist United gjorde det, var i 2009/2010-sesongen.