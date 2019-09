Manchester United sikret tre viktige poeng mot Leicester

Tre livsviktige poeng for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

MANCHESTER UNITED - LEICESTER 1- 0

Kampen Ole Gunnar Solskjær måtte vinne ble ingen spasertur for Manchester United, mot et hardtarbeidende Leicester-lag i god form.

Det som til slutt skulle skille de to lagene var et straffemål, på Uniteds fjerde straffespark på fem kamper denne sesongen.

(+) BØRS: - Solskjær tenker nok sitt om det United-profilen gjorde

Straffemål forskjellen før hvilen

Kampens første mulighet kom etter bare to minutter, fra et lekkert frisparkforsøk fra Andreas Pereira, men Kasper Schmeichel var raskt oppe i hjørnet og fikk bokset ballen til hjørnespark.

Minuttet senere var det målvakten i andre enden av banen som skulle vise seg frem.

Victor Lindelöf ble for lett i duell med James Maddison, som fikk en eventyrlig mulighet alene med David De Gea, som så mange ganger før vartet opp med en herlig beinparade for å stoppe forsøket.

Seks minutter ut i oppgjøret ble det dømt straffespark på Old Trafford, da Marcus Rashford ble lagt i bakken av Çaglar Söyüncü - som fikk en liten touch på ballen, men aller mest på spiller.

Rashford tok selv straffesparket, og gjorde denne gangen ingen feil fra ellevemeteren.

Det betyr at United nå har fått fire straffespark på de fem første kampene, men kun halvparten har blitt omsatt til mål.

Med ledelse i sekken så United fort langt mer komfortable ut, og leverte tidvis imponerende fotball mot et knallsterkt Leicester-lag. Bortelaget fikk en ny svært god mulighet etter en liten halvtime, da Ben Chillwell fyrte av et skudd med snert fra 25 meter. David de Gea fikk akkurat dyttet ballen over til hjørnespark.

Midt i kampen fikk også norske TV-seere servert repriser av Liverpools scoringer mot Newcastle tidligere lørdag, til stor frustrasjon for United-supporterne:

Etter en forrykende start på oppgjøret, ble det langt roligere i andre halvdel av førsteomgangen. Leicester spilte seg stadig mer inn i oppgjøret, og det utviklet seg mer og mer til å bli en midtbanekrig.

Leicester forsøkte etter beste evne å spille Jamie Vardy i bakrom når mulighet bød seg, og for United handlet det om å prøve å etablere seg høyt i banen, noe Ole Gunnar Solskjærs mannskap ikke helt lyktes med.

- Tett og jevn omgang, mye dueller. Mange tøffe tak der ute, og det er en kamp som i aller høyeste grad lever. Maddison kunne sendt gjestene i føringen, noe Solskjær antageligvis er glad for at han ikke gjorde, oppsummerte Nils Johan Semb for TV2 da lagene gikk i garderobene.

Midtbanekrig på Old Trafford

Det var United som fikk den første muligheten etter hvilen, og det var sesongens store formspiller for United - Daniel James - som yppet seg. Waliseren dro seg herlig inn fra sin venstre kant, og sendte avgårde et godt skudd, som gikk like over målet til Schmeichel.

Ikke lenge etter fikk også Juan Mata en god mulighet, men skuddet til spanjolen ble ikke den store utfordringen for Schmeichel - som hadde pappa Peter på tribunen for anledningen.

Ti minutter ut i omgangen fikk Leicester en gyllen mulighet på frispark, i aller beste Maddison-posisjon. Dessverre for bortelaget gikk ballen i akkurat på feil side av stengene. United fulgte opp med en ok mulighet fra hjørnespark, men hodestøtet til Harry Maguire fikk aldri nok kraft - og dermed ble oppgaven enkel å løse for Schmeichel.

HOLDT UNNA: Harry Maguire var stor i egen boks mot Leicester. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Det var Leicester som så best ut på Old Trafford-matta utover omgangen, uten at det resulterte i de helt store mulighetene for Brendan Rodgers´ mannskap. United på sin side virket komfortable med å la gjestene trille ballen seg i mellom, og slappet litt av på det intensive presset de kjørte før pause.

Spesielt viktig i flere situasjoner for Manchester United utover i kampen var Harry Maguire - som hadde sitt første møte med gamleklubben Leicester. Stoppergiganten var på riktig sted i egen boks ved flere anledninger, og fikk avverget flere situasjoner som fort kunne blitt store muligheter for gjestene.

Marcus Rashford har fått mye kritikk for frisparkene sine, men etter 83 minutter var unggutten nære å stilne alle kritikere med et herlig forsøk fra avstand -og Schmeichel kunne ikke annet enn å se ballen klinke i treverket - og ut.

På overtid fikk Ndidi en eventyrlig mulighet til å sikre et poeng for gjestene, men skuddforsøket barberte feil side av stolpen for Leicester.

Flere mål skulle det heller ikke bli på Old Trafford enne lørdagen, og dermed tar Solskjær tre livsviktige poeng i Premier League - den første seieren siden åpningskampen mot Chelsea.