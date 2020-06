Manchester United slet seg videre i FA-cupdrama mot Norwich

Prestasjonen og Ole Gunnar Solskjærs laguttak til kvartfinalen får gjennomgå.

NORWICH - MANCHESTER UNITED 1-2 e.o:

Først helt mot slutten av andre ekstraomgang avgjorde kaptein Harry Maguire lørdagens FA-cupoppgjør for Manchester United borte mot Norwich.

- Jeg er henrykt over å være blant de fire siste lagene i turneringen, og det ble en god treningsøkt for mange av spillerne våre. Det var også hyggelig for Harry Maguire å score vinnermålet, sa United-manager Ole Gunnar Solskjær til BBC Sport.

Hjemmelaget spilte hele ekstraomgangene med ti spillere etter Timm Kloses utvisning helt på tampen av ordinær tid. Likevel så det lenge ut til at Norwich og Alexander Tettey skulle komme seg til en avgjørelse på straffespark.

Odion Ighalo sendte Manchester United i ledelsen fra kort hold tidlig i andre omgang, etter svikt i kommunikasjonen mellom Norwichs midtstoppere. Men vertene slo tilbake da Todd Cantwell banket til fra distanse med rundt et kvarter igjen av ordinær tid.

Tross et stort favorittstempel på forhånd, tok det fryktelig lang tid før Ole Gunnar Solskjærs utvalgte skapte noe som helst av farligheter.

Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst var ikke nådig i beskrivelsen av Uniteds prestasjon i en begredelig førsteomgang. Han sendte en verbal pasning i retning Solskjærs valg om å bytte ut hle åtte spillere fra laget som slo Sheffield United tidligere i uka.

«Stusselig omgang og ingen overraskelse. Manchester United har strevd med å komme i gang. For mange endringer og for mange i elleveren som ikke fortjener det. Selv Fernandes gjorde seg skyldig i å prøve for hardt», skrev Luckhurst på Twitter.

Han poengterte også at venstreback Luke Shaw fikk starte sin 14. strake kamp. Luckhurst etterlyste også Brandon Williams, som han mente burde fått sjansen.

TANKEVEKKER: Manchester United imponerte på ingen måte i FA-cupens kvartfinale mot Norwich. Det får manager Ole Gunnar Solskjær mye av skylda for av engelsk journalist. Foto: Catherine Ivill (AFP / NTB scanpix)

- Forferdelig



Den første omgangen i Norwich ble nemlig et skikkelig langt gjesp, og inneholdt i beste fall bare enkelte halvsjanser. Faktisk klarte ingen av lagene å komme med skudd på mål i løpet av de første 45 minuttene.

Nærmest var faktisk Norwich og Lukas Rupp rett før hvilen. En heroisk blokkering fra Harry Maguire hindret likevel at skuddet nådde fram til Sergio Romeros bur i bakkant.

- United har vært så dårlige i den førsteomgangen her at de ikke hadde klart å spille med høyere tempo, smalt det fra Viasat-ekspert Morten Langli i studioet etter halvspilt oppgjør.

Da plakaten med statstikken fra kampen til da dukket opp fyrte eksperten seg enda mer opp.

- Dette er et fotballkamp vi har sett, altså. «Shot on target» 0-0, tre cornere, én offside. Det blir ikke lagd frispark engang. Det har vært en helt forferdelig omgang med fotball. Det har vært ekstremt dårlig, tilføyde Langli hoderystende.

Tok ikke faresignalet



Ighalos ledermål seks minutter etter hvilen kom som bestilt, men var også noe lettkjøpt med tanke på hvordan Norwich håndterte et noe upresist innlegg fra Luke Shaw.

Uniteds spiss takket imidlertid for gaven og satte inn scoringen med en småakrobatisk vending og skudd i samme bevegelse som gikk forbi Tim Krul.

- Han har teft for scoring og teft for å bruke riktig teknikk. Det der er ikke lett, roste Jan Åge Fjørtfoft i Viasats studio da ordinær spilletid var ferdig.

Det skulle ikke holde til avansement. Cantwell utnyttet passivt press fra gjestene til å sette inn 1-1. Noe før hadde dessuten Ben Godfrey fri bane til mål inne i feltet på en dødball, men den unge forsvarsspilleren maktet ikke å få til en avslutning.

Like før slutt pådro Timm Klose seg rødt kort da han felte Ighalo i farlig posisjon rett utenfor feltet til «The Canaries». Et hardere United-press førte til store muligheter da kampen hadde passert 90 minutter, men Krul berget ekstraomganger med to sterke redninger.

Den nederlandske keeperhelten holdt også ballen ute da Harry Maguire testet ham med en farlig heading i andre ekstraomgang.

Maguire og United skulle likevel gå seirende ut av kvartfinalen til slutt. i 118. spilleminutt kastet stopperen fram venstrefoten inne i Norwich-feltet og sendte inn den avgjørende scoringen.

