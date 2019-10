Manchester United slo Norwich etter å ha bommet på to straffespark

De røde fra Manchester skrev Premier League-historie både i positiv og negativ forstand.

NORWICH - MANCHESTER UNITED 1-3

Det ble en forløsende ettermiddag på bortebane for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, som vant 3-1 borte mot nyopprykkede Norwich på Carrow Road.

Scott McTominay sendte United i føringen før Marcus Rashford doblet Uniteds ledelse før lagene gikk til pause. Skotske McTominays straffe var Uniteds mål nummer 2000 i Premier League, og de er dermed det første laget til å nå denne milepælen.

I den andre omgangen fikk også Anthony Martial tegnet seg på scoringslisten, og fikset de tre poengene for United. Onel Hernández reduserte for hjemmelaget helt på tampen.

Det var uansett to straffespark til bortelaget på Carrowd Road som fort skaper overskrifter de neste dagene.

United ble nemlig tildelt to straffespark etter at dommer Stuart Attwell hadde konsolidert med VAR, og både Rashford og Anthony Martial måtte se seg slått av nederlandske Tim Krul.

Ifølge den spanske statistikkguruen MisterChip, så er dette den første gangen i Manchester Uniteds historie at de har bommet på to straffespark i samme Premier League-kamp.

Straffebommene fikk Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst til å reagere på sosiale medier:

- Krul giret opp publikum og brukt tiden. Det var som å se ham mot Costa Rica i 2014 (straffesparkkonkurranse i VM, red.amn). Det er utilgivelig at Manchester United er så dårlige til å sparke ballen i mål fra 12 yard (11 meter, red.amn), skriver Luckhurst på Twitter.

Manchester United kan dermed feire sin første borteseier i Premier League denne sesongen, og deres første seier i den engelske ligaen siden Leicester ble beseiret på Old Trafford i september. De ligger på syvendeplass i Premier League.

- Jeg har hatt vondt av resultatene. Jeg vet ikke hva som har blitt sagt, jeg bryr meg ikke om hva andre sier. De kan få ha sin mening, det er ikke for meg å kommentere, sa United-trener Ole Gunnar Solskjær etter kampen ifølge Shamoon Hafez i BBC.

Nordmannen var også tydelig på at han er usikker på straffesituasjonene og bruken av VAR:

- Jeg ønsker ikke å snakke så mye om VAR. Jeg er uenig med den første straffen, og den andre straffen burde blitt tatt på ny fordi keeperen går fra streken sin. Vi snakker om dette igjen, sier Solskjær.

- VAR er der for å hjelpe, men når det tar lang tid, slik det gjør med den første straffen, så er det ingen opplagt feil. Når det tar så lang tid, så er det et signal på at det ikke burde vært straffe.

For Daniel Farke og Norwich sin del, så begynner situasjonen å bli en del mer kritisk. De ligger nemlig på nest sisteplass i Premier League etter de første ti serierundene av årets sesong. Kun Watford har mindre poeng.

Mål, VAR og Krul

Det var hjemmelaget som kom best i gang på Carrow Road da Max Aarons duret nedover langs sin høyrekant. Hans innlegg fant Todd Cantwell, som hamret til inne i United-boksen. Forsøket gikk over mål.

United brukte lang tid på å komme seg til sin første sjanse, men i det 19. minutt kombinerte Daniel James, Anthony Martial og Marcus Rashford fint før sistnevnte banket sitt skudd rett på Tim Krul.

På den påfølgende corneren var det igjen Rashford og Martial som kombinerte, og denne gangen var det franskmannen som brant en megasjanse etter stuss fra Rashford. Fra drøye tre meter vartet Krul opp med en vanvittig redning.

Den nederlandske sisteskansen kunne lite gjøre på corner nummer to da Norwich slet med å klarere, og ballen falt ned til Scott McTominay. Skotten banket til, og sendte United i føringen.

I det 26. minutt ble James spilt igjennom, og ble lagt i bakken av Ben Godfrey. Dommer Stuart Attwell konsoliderte med VAR, og fant til slutt ut at United skulle tildeles straffespark. Rashfords forsøk var veikt, og Krul holdt ballen i fast grep.

Den engelsk landslagsangriperen skulle få sin revansj fire minutter senere da James fant ham med en fantastisk pasning. Alene igjennom med Krul gjorde han ingen feil, og satte inn 2-0 for United.

Rashford hadde våknet for alvor, og bare minutter senere fikk han muligheten på ny ute på kanten for United. Hans forsøk smalt på feil side av nettveggen for Solskjærs lag.

Det gikk lang tid mellom sjansene for Norwich, men Cantwell fikk muligheten på ny drøye fem minutter før pause. David de Gea måtte ut i full strekk, og fikk klasket ballen over mål.

Like før pause måtte Attwell på ny snakke med VAR etter at Cantwell så ut til å stoppe et skudd fra Fred med hånda. Igjen pekte ham på straffemerket, og igjen var Krul en gigant da han slo unna straffesparket til Anthony Martial.

Dermed var det United som gikk til pause med 2-0-ledelsen, men Norwich hadde noe av overtaket etter de to strafferedningene fra nederlandske Krul.

United låser av

Norwich suste i angrep i den andre omgangen, og Aarons fikk slått inn mot Teemu Pukki på første stolpe. Den finske stjernespissen burde ha redusert, men ballen suste utenfor De Geas mål.

Manchester United slet med å få kontroll på ballen tidlig i den andre omgangen, og det var Daniel Farkes menn som virket hetest på grøten i løpet av de første ti minuttene av andre omgang.

Selv om de rødkledde ikke maktet å skape all verden offensivt, så virket de stødige og solide bakover i banen. Spesielt brasilianske Fred gjorde at Norwich sjelden fikk etablert noe av det velkjente pasningspillet sitt.

Marco Stiepermann så ut til å jobbe seg til en sjanse mot United i det 69. minutt, men før tyskeren fikk avløst skudd var Aaron Wan-Bissaka på plass og fikk stoppet Norwich-mannen.

Norwich valgte å angripe i langt større grad utover i omgangen, og i det 72. minutt fikk Onel Hernández muligheten til å skyte fra kanten av boksen. Hans skudd ble stoppet av David de Gea.

Men der Norwich åpnet, så fikk United sjanser på kontringer. Rashford og Martial kombinerte utsøkt, før Uniteds franske stjerneangriper fikk vippet ballen over Krul og satte inn 3-0.

Jesse Lingard ble byttet inn i den andre omgangen, og engelskmannen hamret til fra distanse med drøye ti minutter igjen av oppgjøret. Ballen suste utenfor fra Uniteds nummer 14.

Hernández skulle rette opp litt av inntrykket da han vant ballen fra McTominay og suste mot mål. Etter å ha passert to United-spillere banket han ballen i mål, og reduserte til 1-3.

Cubaneren virket ordentlig het på grøten mot slutten av kampen, og inne i overtiden fyrte han av på ny. Denne gangen snek ballen seg like utenfor De Geas nærmeste stolpe.

Nærmet kunne Manchester United strekke armene i været da dommer Stuart Attwell blåste av kampen. Ole Gunnar Solskjærs menn slo Norwich 3-1.