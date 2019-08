Manchester United snublet mot Southampton i nytt poengtap

Nok et poengtap i Premier League for Manchester United.

SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED 1-1

Manchester United var igjen veldig gode før hvilen, men sviktet etter pausen. Et hardtarbeidende hjemmelag kunne fort blitt sittende igjen med samtlige tre poeng.

Til tross for et imponerende intensitetnivå i åpningsminuttene på St. Marys, så tok det nesten åtte minutter før den første virkelige sjansen kom - og det var hjemmelaget som kunne gått i ledelsen.

Vanvittig James-åpning

Boufal så pigg ut fra første spark på ballen, og fyrte av et skudd langs bakken som gikk like til side for De Geas mål. Den hadde neppe spanjolen klart å gjøre mye med.

Få minutter senere viste Manchester United at det lønner seg å være effektiv i Premier League.

En fin overgang endte til slutt hos nyinnkjøpte Daniel James, som gikk lekkert inn i banen fra sin venstrekant - og regelrett hamret ballen opp i det lengste krysset. Målet var ikke så ulikt det waliseren leverte i forrige runde mot Crystal Palace.

Med sine tre mål på fire kamper for United i Premier League, har stortalentet allerede rukket å score like mange mål som Alexis Sànchez for United i Premier League:

Like før det var spilt 20 minutter fikk Aaron Wan-Bissaka en eventyrlig mulighet til å øke Uniteds ledelse, men volleyforsøket til høyrebacken gikk like over treverket.

Daniel James spilte på seg selvtillit før hvilen - og satt Angus Gunn i Soton-målet på en solid prøveetter 22 minutter, men sisteskansen fikk akkurat bokset ut skuddforsøket til James.

Like før halvtimen var spilt sørget Marcus Rashford for grå hår hos samtlige Fantasy Premier League-spillere da han bommet på mål med sitt hodestøt fra drøye fem meter, men reprisen viste at Manchester-gutten var hårfint i offside i det innlegget ble slått, og dermed hadde antageligvis målet blitt annullert av VAR.

Etter en god United-periode spilte hjemmelaget seg for alvor inn i oppgjøret, og kunne kommet til gode muligheter om presisjonen i de avgjørende situasjonene hadde vært litt bedre. Spesielt Boufals skudd forsøk etter 35 minutter kunne blitt livsfarlig for United, hadde det ikke vært for en heroisk blokkering av Scott McTominay.

TØFFE DUELLER: Victor Lindelöf var involvert i mye mot Southampton på lørdag. Foto: Mark Kerton (AP)

Lagene gikk til hvilen med målet til Daniel James som den store forskjellen mellom lagene, og lite overraskende var det målscoreren som var hovedtema i TV 2s studio i pausen.

- Det er dette med selvtillit i fotball da. Kommer til en storklubb, han er litt «wildcard». Han starter på benken i første kampen, så får han den litt heldige scoringen. Selvtilliten har blomstret, og så har han hamret inn scoringer siden som ikke har noe med flaks å gjøre, kommenterte Petter Myhre i pausen.

Fortjent utligning

Kampens andre omgang startet noe mer nølende, men etter 50 minutter fikk Marcus Rashford to gode muligheter på rappen til å øke Uniteds ledelse, men gode involveringer fra Gunn og forsvarsrekka til Southampton gjorde livet vanskelig for United-spissen.

United fortsatte i det noe upresise hjørnet, og en dårlig invovlering fra Lindelöf endte til slutt med en svært god skuddmulihet for Adams, men den tidligere Birmingham-spilleren klarte ikke å få avslutningen fra drøye åtte meter på mål.

Dessverre for Lindelöf - som har vært svært god under Ole Gunnar Solskjær så langt, klarte ikke svensken å hamle opp i en hel-skandinavisk duell etter 58 minutter. Danske Jannik Vestergaard knuste Lindelöf i en hodeduell etter et godt Southampton-press, og hodestøtet til Southampton-stopperen kunne De Gea lite gjøre med.

Utligningen var helt fortjent etter kamputviklingen. og det hadde ligget i lufta en god stund allerede.

Etter 72 minutter fikk Manchester United gavepakken de håpet på da Kevin Danso pådro seg sitt andre gule kort i kampen, og dermed marsjordre fra Mike Dean. Like etter fyrte James av et skudd med snert i, men Gunn bokset unna - igjen.

Waliseren fikk to ok muligheter i situasjonene som fulgte, men klarte ikke å gjenta bragden fra første omgang.

Heller ikke Jesse Lingard og Nemanja Matic som ble byttet inn med 20 minutter igjen på klokka, klarte å sette nevneverdig fart i et stadig mer vaklende United-lag. I det 81. minuttet kastet Solskjær inn stortalentet Mason Greenwood for Scott McTominay.

Greenwood kom seg til en svært god mulighet i kampens sluttminutter, men Gunn var igjen på jobb. Young fulgte opp med en suser som barberte stolpen like etter, men det ville seg ikke for United denne dagen.