Manchester United snublet og mistet viktig seier i overtidsdrama

Fartsfylt åpning og ny nådeløs kritikk mot VAR før Southampton utlignet helt i sluttsekundene.



MANCHESTER U. - SOUTHAMPTON 2-2:

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United kom skjevt ut, men snudde raskt mandagens viktige hjemmekamp mot Southampton på Old Trafford.

Det hjalp lite da gjestenes Michael Obafemi utlignet på en corner langt ut i overtida.

Mål fra Marcus Rashford og Anthony Martial snudde 0-1 til 2-1 med flotte scoringer før den første omgangen var halvferdig. Paul Pogba tabbet seg ut og ga bort en ball som førte til at Southampton tok ledelsen tidlig.

Southampton kunne og burde nok vært redusert til ti spillere i første omgang. Oriol Romeu stemplet Mason Greenwood høyt oppe på ankelen lenge etter at sistnevnte hadde spilt fra seg ballen.

Men verken dommerteamet på banen eller videoassistentene foretok seg noe.

OFFER FOR GRISETAKLING: Manchester Uniteds unge stortalent Mason Greenwood. Foto: Peter Powell (Pa Photos / NTB scanpix)

I TV 2s pausestudio kom Premier League-ekspert Brede Hangeland med en ny kraftsalve i retning VAR-dommerne i den engelske toppligaen.

- Kan like gjerne legge det på is



- Jeg kan ikke forstå hva som har skjedd der. Jeg tror at VAR rett og slett ikke har fått med seg situasjonen, og at det går for lang tid før de blir oppmerksomme på det. Hadde de sett dette, så hadde han vært flekket rett av banen. Det oppfyller alle kriteriene til et rødt kort, mener Hangeland.

TV 2s sidekommentator Nils Johan Semb synes det var forståelig at dommer Chris Kavanagh ikke fikk med seg etterslengen til Romeu. Han stiller også spørsmålstegn ved den manglende inngripenen fra VAR i etterkant.

- Det er der VAR skal hjelpe dommerne, slik at det blir et riktig. Men her har ikke Kavanagh fått noe hjelp, påpeker Semb.

Episoden var bare den siste av mange kontroversielle situasjoner den siste tida. Felles for mange av dem er et videodommerne ikke har klart bidra med riktige avgjørelser.

- Det har vært et gjennomgående tema gjennom hele sesongen. Hvis de ikke klarer å praktisere det bedre, kan de like gjerne legge det på is etter min mening, fortsatte Norges tidligere landslagssjef.

ETTERSLENG: Southamptons Oriol Romeu bemerket seg med negativt fortegn da han meide ned Mason Greenwood. Her er spanjolen i en duell mot Nemanja Matic. Foto: Dave Thompson/nmc Pool (Pa Photos / NTB scanpix)

Start med skyhøyt tempo



Martial brente kampens første store sjanse da han ble forært ballen og en mulighet aleine med Alex McCarthy. Franskmannens avslutning gikk rett på den utrusende Southampton-burvokten.

Og det skulle svi ekstra mye for Martial og hjemmelaget bare at par minutter etterpå. Stuart Armstrong fikk nemlig en gavepakke selv da han for andre gang på kort tid fikk avslutte fra god posisjon.

Paul Pogba var mannen som rotet bort ballen etter å ha blitt spilt opp feilvendt av David de Gea like utenfor egen 16-meter.

Danny Ings er normalt den som står for scoringene i Southampton-laget. Men denne gangen var det mannen med 19 Premier League-scoringer som gjorde grovarbeidet da han presset Pogba til å miste kula.

Nathan Redmond fant Armstrong ved bakre stolpe rett etterpå. Skotten gjorde ingen feil og scoret sikkert for bortelaget. Stillheten blant dem med United-hjerte på Old trafford var total.

Slo voldsomt tilbake

Tre minutter etterpå ble Manchester United en Marcus Rashford-nettkjenning korrekt annullert for offside. Men det skulle likevel ikke gå lang tid før England-angriperen fikk sette inn 1-1.

Pogba fant Anthony Martial i feltet med et innlegg da United hadde etablert et angrep. Spissen imponerte med et par-tre silketouch under sterkt press, før han fant Rashford ledig i bakkant av Southampton-boksen.

Utligningen kom i 20. spilleminutt, og bare tre minutter seinere var det Martial som sørget for at de røde djevlene hadde snudd kampen. Assistert av Bruno Fernandes stormet Uniteds franske spiss mot målet og hamret ballen forbi McCarthy.

TRENDEN BRUTT: Manchester United trodde lenge de fikk nok en seier å feire etter en start under pari mot Southampton. Her etter Anthony Martials 2-1-scoring. Foto: Clive Brunskill (AFP / NTB scanpix)

Med det var både Rashford og Martial oppe i 16 ligascoringer denne sesongen.

Etter pause roet kampbildet seg ned ganske mye, men ikke uten at lagene kom seg til flere sjanser.

Southampton og Redmond var nær scoring først, men traff ikke mål. Seinere var Rashford noen små centimetere unna et 3-1-må flere ganger, blant annet da Ryan Bertrand fikk hindret ham i aller siste liten.

Like før slutt vartet David de Gea oppmed en strålende redning på et godt forsøk fra Redmond. Det skulle likevel ikke holde til seier da samme Redmond skaffet en corner som Obafemi fikk kjempet inn.