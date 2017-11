Manchester United snudde mot Newcastle etter tung start

Både Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic tilbake på banen.

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE 4-1:

Stjernespillerne Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic var tilbake i aksjon for Manchester United da Newcastle ble slått komfortabelt lørdag kveld.

Ibrahimovic fikk trampeklapp da han ble sendt inn på banen for målscorer Anthony Martial med et snaut kvarter igjen på Old Trafford.

Pogba gikk derimot rett inn i elleveren til manager José Mourinho. Og midtbanestjernen fikk også vist hvor viktig han er for laget.

En god kamp av 24-åringen ble også kronet med både en strålende målgivende pasning, og seinere en scoring på et vakkert angrep av Manchester United.

Mens Ibrahimovic har vært ute helt siden i vår med en korsbåndskade, har savnet etter Pogba vært enda mer merkbart. Uten verdens dyreste fotballspiller hadde Manchester United tapt to ganger på de siste tre kampene i Premier League.

- Fotballgodis



Pogbas 3-1-mål i 54. minutt slo på mange måter lufta ut av et Newcastle-lag som yppet seg tidlig i kampen.

- Det er fotballgodis fra Manchester United. Det er så vidunderlig bra gjort av Marcus Rashford. Pogba kan bare sette den i hjørnet. Og for et comeback franskmannen gjør her etter skade, utbrøt TV 2s kommentator.

Et innlegg fra Romelu Lukaku fant Rashford ved bakre stolpe. Unggutten nikket uselvisk ballen videre Pogba. Fra kort hold gjorde sistnevnte ingen feil.

Sjokkerte hjemmefansen



Newcastle tok ledelsen etter 14. minutters spill da Dwight Gayle utnyttet at Victor Lindelöf skled på et innlegg fra gjestens høyreflanke.

Men ledelsen til Rafael Benítez' mannskap fra nordøst skulle ikke bli varig.

To hodestøt på de siste ti minuttene før pause, fra henholdsvis Anthony Martial og Chris Smalling, snudde stillingen i favør Manchester United.

Paul Pogba serverte det presise innlegget til Martial før utligningen.

Pogba og toppscorer Romelu Lukaku trygget deretter ledelsen med hver sin fulltreffer etter pausen.

Med innbytterne Ibrahimovic og Marouane Fellaini i spissen kunne Manchester United også scoret flere helt på tampen, men kampen ebbet ut med 4-1. Etter kampen fikk Ibrahimovic spørsmål om hvordan det føltes å være tilbake, tidligere enn de fleste antok.

FRISK: Zlatan Ibrahimovic fikk vist seg fram i sin første fotballkamp på sju måender.

- Løver rehabiliteres ikke som mennesker, spøkte svensken i intervjuet som ble vist på TV 2.

- Det føles spesielt. Det var bare en ny dag, men kvaliteten var den samme, så jeg er ikke bekymret for den. Jeg trener hardt, og hodet er på plass, men kroppen må komme på samme nivå, konstaterte Ibrahimovic.

Mest sett siste uken