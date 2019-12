Manchester United snudde og vant mot Newcastle

18-åringen Mason Greenwood scoret sitt tredje Premier League-mål for United.

MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE 4-1

Det ble en flott «Boxing Day» for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, som slo Newcastle 4-1. Det var uansett Steve Bruces menn som satte en skikkelig støkk i Old Trafford-publikumet.

Matty Longstaff gjorde nemlig slik han gjorde i det motsatte oppgjøret, og sendte Newcastle i føringen i den første omgangen. Like etter våknet Uniteds angrepstrio for alvor.

Først banket Anthony Martial inn utligningen, før 18-åringen Mason Greenwood dunket inn 2-1. Uniteds vanvittige første omgang ble kronet av en heading fra Marcus Rashford. I den andre omgangen så fastsatte Martial sluttresultatet til 4-1.

Scott McTominay måtte av allerede i pausen, og skal ha forlatt Old Trafford på krykker. Etter kampslutt bekreftet Solskjær at det kan være alvorlig for spilleren.

- Han har tatt korsbåndet i kneet, tror jeg. Han har det største hjertet av dem alle, han holdt ut til pause. Vi må vente å se hvor ile det er, sa nordmannen.

- En gullklump!

Den det uansett vil bli snakket om i tiden fremover er Mason Greenwood. 18-åringens scoring er den tredje i den engelske toppdivisjonen, og fikk flere eksperter og journalister til å trekke frem superlativene.

- Er det noe man ikke skal gjøre, så er det å by den guttungen på målsjanser, hylte TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller da Greenwood feiret sin scoring. I pausen var Erik Thorstvedt tydelig på potensialet til unggutten:

- Vet du hva? Han er en gullklump av en fotballspiller, sa Thorstvedt for å oppsummere talentet til den ung angriperen.

Blant de som reagerte på sosiale medier var den engelske legenden Gary Lineker:

- Fantastisk første omgang av United, og fantastisk å se nok et ungt engelsk talent komme frem i Mason Greenwood, skriver Lineker på Twitter.

Også Manchester United-legenden Gary Neville var imponert over det han så:

- Du er nydelig, Mason Greenwood, skriver Neville på Twitter.

Vålerengas sjefspeider og Viasport-eksperten Lars Tjærnås var også meget imponert over det han så fra Uniteds 18-åring.

- Avstøpning av venstrebenet til Greenwood kan havne i et glassmonter på Old Trafford når han legger opp, skriver Tjærnås på Twitter.

Den svenske journalisten Frida Fagerlund i Aftonbladet stilte også spørsmålet om hvor United-trener Ole Gunnar Solskjær hadde vært om det ikke var for de åtte scoringene Greenwood har notert seg for denne sesongen:

- Hvor hadde Solskjærs vært uten Greenwood, spør Fagerlund retorisk på Twitter, like etter scoringen til 18-åringen.

Seieren for Manchester United betyr at de hopper opp én plass på tabellen i Premier League. Ole Gunnar Solskjærs mannskap er nummer syv i den engelske toppdivisjonen etter halvspilt sesong.

For Newcastle så betyr torsdagens tap at de ramler én plass ned, og befinner seg nå som nummer ti i Premier League. Steve Bruces mannskap står med 25 poeng totalt etter de første 19 kampene.

- Vi hadde tjue grusomme minutter før pause, og like etter pause hadde vi for mange feil. Når du kommer hit, så kan du ikke gi Manchester United gavepakker. Jeg vet det er jul, men vi ga vekk flere mål i løpet av en halvtime enn vi har gjort de siste tre månedene, sa Newcastle-trener Steve Bruce til Amazon etter kampen.

For Uniteds del er det uansett grunn til bekymring da Scott McTominay forlot stadion på krykker:

Tenåringens aften

Allerede etter 15 sekunder maktet Scott McTominay å pådra seg et gult kort, hvilket satte standarden for at det fort kunne bli en fysisk og jevnspilt kamp på Old Trafford mellom United og Newcastle.

Det var uansett Newcastle som skulle få den første sjansen. I det 16. minutt spilte nemlig Joelinton igjennom til Dwight Gayle, som var alene med keeper David de Gea. Hans skudd suste over.

Bare minuttet senere så skulle Newcastle komme igjen, og på ny var det brasilianske Joelinton som var hovmester. Han la igjen ballen til Matty Longstaff, som hamret inn ledermålet. 19-åringen scoret også målet da Newcastle slo United tidligere denne sesongen.

United slet med å finne en utligning, og blant andre Fred testet skuddfoten fra distanse like etter Longstaffs mål. Martin Dubravka virket meget patent mellom Newcastle-stengene.

Han kunne gjøre lite i det 24. minutt da Andreas Pereira la ned ballen til Anthony Martial. Franskmannen hamret til, og utnyttet en Dubravka på halvdistanse. Dermed stod det 1-1.

United hadde virkelig fått blod på tann, og Marcus Rashford og Pereira testet skuddfoten fra distanse etter utligningen. Begge banket ballen til side for Newcastle-målet.

En som hadde finjustert siktet var Mason Greenwood. Newcastle mistet ballen langt inne på egen banehalvdel i det 36. minutt, og 18-åringen hamret til. Etter å ha tatt en vending i en Newcastle-spiller så smalt ballen i tverrliggeren, og havnet i nettmaskene bak en utslått Dubravka.

Det skulle bare bli bedre og bedre for Solskjærs gutter. Like før pause kom Aaron Wan-Bissaka til innlegg, og inne i boksen ventet Marcus Rashford. Han ruvet høyest i luftrommet, og stanget inn Uniteds tredje scoring.

United og Solskærs kunne smile bredt etter de første 45 minuttene på Old Trafford. Det var nemlig Manchester United som ledet 3-1 over Newcastle etter den første omgangen.

PogBACK

Før den andre omgangen sparket i gang valgte Solskjær å bytte innpå Paul Pogba. Den franske superstjernen erstattet Scott McTominay som fikk gult kort etter 15 sekunder av oppgjøret.

I det 50. minutt trodde Old Trafford at franskmannen hadde vartet opp med en drømmescoring da han dunket til fra drøye 25 meter. Ballen suste like utenfor Dubravkas stolpe.

Det skulle uansett bli mer nettsus for United da Martial snappet opp et elendig tilbakespill av Sean Longstaff. Alene med keeper Dubravka vippet han ballen elegant i mål, og punkterte kampen for United.

Martial var ordentlig på hugget, og jaget hat-tricket. I det 61. minutt hamret franskmannen til fra distanse, og ballen smalt i stolpen bak keeper Dubravka. Dessverre for den tidligere Monaco-spilleren suste ballen utenfor.

Utover i omgangen bestemte Solskjær seg for å hvile et par av sine viktigste spillere. Både Marcus Rashford og Anthony Martial ble derfor tatt av banen. De ble erstattet av Jesse Lingard og Juan Mata.

Sean Longstaff forsøkte å rette opp noe av inntrykket kvarteret før slutt da han først slu en luke på Fred, og så hamret til fra distanse. Ballen suste godt over De Geas tverrligger.

Utover i omgangen ble det mer og mer åpenbart at United hadde god kontroll, og dermed sakket de ned tempoet på ballen. Det gjorde at det man ikke fikk de største målsjansene mot slutten.

Harry Maguire ville uansett ha en finger med i spillet for Uniteds målstatistikk, og hamret til fra distanse. Kun en vanvittig redning fra Dubravka stoppet Uniteds kaptein fra å tegne seg på scoringslisten.

Det ble til slutt en fin aften for Ole Gunnar Solskjærs og hans lag. Manchester United slo Newcastle 4-1 på «Boxing Day».

