Manchester United spaserte til kvartfinale - møter FC København

Ståle Solbakken delte SMS-utvesklingen med Ole Gunnar Solskjær etter at kvartfinaleplassen var i boks for FC København.

MANCHESTER UNITED - LASK 2-1 / FC KØBENHAVN - ISTANBUL BASAKSEHIR 3-0

Onsdagens Europa League-møte med østerrikske LASK ble en ren formalitet og transportetappe for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, som ledet 5-0 etter første oppgjør.

United stilte med tilnærmet b-lag og gjorde ni endringer fra laget som slo Leicester i siste serierunde i Premier League.

Oppgjøret endte 2-1 etter scoringer av Jesse Lingard og innbytter Anthony Martial sørget for å snu gjestenes ledelse.

Dermed venter kvartfinale mot Ståle Solbakken og FC København, som slo Istanbul Basaksehir 3-1 sammenlagt i sin åttedelsfinale.

Delte Solskjær-SMS

På pressekonferansen etter seieren leste Solbakken opp SMS-ene han hadde fått av Ole Gunnar Solskjær både før og etter kampen.

- Jeg fikk en beskjed fra ham før kampen. Hvis jeg ikke har slettet den, skal dere få den her. «Vi sees i Köln», skrev han før kampen. Jeg svarte at jeg ikke var 100 prosent sikker, men at vi er klare. Han sendte tommelfinger opp, og jeg svarte med tommelfinger opp, sa Solbakken ifølge NTB.

- Så skrev han «hell og lykke». Etter kampen har han skrevet «vi sees, nå må bare vi også gå videre». Nå skal jeg svare ham med «hell og lykke», sa Solbakken videre.

United svarte raskt etter LASK-scoring

Etter en målløs førsteomgang på Old Trafford fikk gjestenes Philipp Wiesinger drømmetreff like etter pause.

Etter at Timothy Fosu-Mensah headet en corner ut i returrommet, ladet 26-åringen kanonen og bøyde et vakkert skudd helt oppe i krysset bak Sergio Romero.

Manchester United brukte imidlertid ikke lang tid på å svare.

To minutter senere flikket Juan Mata ballen lekkert gjennom til Jesse Lingard, som hadde enormt med rom og tid og var iskald alene med Alexander Schlager.

På tampen avgjorde Anthony Martial kampen for Manchester United da han lurte ballen mellom beina på Schlager.

Klar for kvartfinale er også Antonio Contes Inter etter at Getafe ble slått 2-0 etter scoringer av Premier League-kjenningene Romelu Lukaku og Christian Eriksen.

Slik spilles kvartfinalene:

Sjakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt / Basel

Manchester United - FC København

Inter - Rangers / Leverkusen

Olympiakos / Wolves - AS Roma /Sevilla