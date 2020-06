Manchester United spaserte til seier mot Brighton: - Sensasjonelt

Det begynner for alvor å stemme for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED 0-3

Det var ventet at Manchester United kunne møte på problemer mot et kompakt Brighton-lag på deres eget gress, men United regelrett herjet med vertene - og mål fra Mason Greenwood og Bruno Fernandes skulle bli avgjørende denne kvelden.

Solskjær: - Selvtillit og kvalitet

- På det første målet var jeg heldig, men det var også Brighton-keeperen på mitt første forsøk, så det går vel opp i opp. Det andre målet kom etter en fantastisk pasning fra Mason (Greenwood) og jeg traff bra. Jeg er selvfølgelig glad for målet mitt, men jeg er mer glad for resultatet, sa en entusiastisk Bruno Fernandes til Sky Sports etter kampslutt.

Og fortsatte:

- Vi kjemper for en plass i Champions League, og vi vet at vi kan klare det hvis vi jobber hardt.

Fernandes tok seg også tid til å hylle Manchester United - og sine lagkamerater i samtale med TV 2 etter kampslutt.

- Det er lett å spille i dette laget med disse spillerne. Jeg kom til Manchester for å sanke titler, men det viktigste denne sesongen er å fokusere på Champions League og FA-cupen. Å vinne kampene er alt som betyr noe, sa den portugisiske midtbanespilleren.

Ole Gunnar Solskjær var rolig som skjæra på tunet der han satt på Amex-tribunen under oppgjøret, og det var en glad nordmann som møtte pressen etter maktoppvisningen.

- Vi er fulle av selvtillit og kvalitet. Spillerne mine spilte tidvis eksepsjonell fotball. Vi presset bra, og vi startet kampen bedre. Greenwoods første mål var briljant. Han spilte fantastisk, han er spesiell. Vi vet at han er farlig med ansiktet mot mål, men hele kampen hans var bra.

Sammenligner med Solskjær

Kampens første store mulighet kom fra gjestene, etter drøye 12 minutter. Det var stjernene, Paul Pogba og Bruno Fernandes, som kombinerte fint - og sistnevnte hamret et skudd i treverket.

Muligheten kom etter et vedvarende United-trykk, som startet fra første spark på ballen.

Og like etter skulle Ole Gunnar Solskjærs mannskap få betalt for den gode starten.

Mason Greenwood dro seg inn i Brighton-boksen, serverte noen herlige overstegsfinter, og la ballen elegant tilbake i keeperhjørnet.

- Det er litt Solskjær over den der. Han har lovpriset Greenwood og sagt at han kommer til å bli fantastisk, sa TV 2s Øyvind Alsaker.

Og sammenligningene stoppet heller ikke der.

- Likheten med måten Greenwood løper, overstegfintene og skuddteknikken hans er skremmende likt Robin van Persie. Det der var et Van Persie-mål. For et talent han er, skrev anerkjente James Ducker i The Telegraph like etter scoringen.

Det andre målet til United kom ikke lenge etter, og det var United-sensasjonen, Fernandes, som fikk sitt første mål med sitt andre skuddforsøk for kvelden.

Skuddet gikk via en Brighton-spiller, men det bryr neppe portugiseren seg stort om.

13 MÅL: Og det i sin første sesong som førstelagsspiller i Manchester Unted. Foto: Mike Hewitt (AP)

Greenwood feiret også med å forme en «A» med hånden sin, som en dedikasjon til Angel Gomes, som nå er ferdig i klubben. De to har vokst opp i Manchester United sammen, og Gomes selv var tydelig rørt av gesten:

- Jeg har ingen ord. Jeg elsker deg, «bro». En spesiell spiller - takk for dedikasjonen, skrev Angel Gomes på Instagram.

«Alle» lot seg imponere

United hadde regelrett stålkontroll på tingenes tilstand ut omgangen på Amex, og fortsatte i samme spor etter hvilen.

Nemanja Matic sendte Greenwood på løp med en strøken volley-pasning, unggutten tittet opp og så Fernandes på bakerste stolpe, som med største enkelhet banket inn Uniteds tredje scoring på hel volley.

- Stor vakrere kan ikke en contring gjennomføres!, sa Petter Myhre om scoringen.

- Wow. Det der er sensasjonelt. Ingenting er vakrere enn en god gammeldags contring, skrev Laurie Whitwell i The Athletic.

- Dette er Manchester United. Harry Maguire, magiske Matic, Greenwood og så den Fernandes-avslutningen. Fantastisk overgangsmål, skrev United-kjenner, Andy Mitten.

Etter en liten time kom Brighton til sin første ordentlige mulighet for kvelden, men innbytter, Leandro Tossard, sendte ballen noen centimetere utenfor stengene.

Belgieren skulle komme seg til et par sjanser til, men marginene var ikke helt på 25-åringens side.

United skulle etterhvert gjøre flere bytter, og Solskjær gjorde sitt for å senke tempoet i kampen.

Med det trillet United seg enkelt til seier, og tre nye viktige poeng i kampen om topp-fire for Solskjær & co.