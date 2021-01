Manchester United-stjerne ut mot rasisme

Marcus Rashford hevder han fikk tilsendt rasistiske meldinger etter at Ole Gunnar Solskjærs Manchester United spilte uavgjort mot Arsenal lørdag.

– Ja, jeg er en svart mann, og det er jeg stolt av hver dag. Ingen kan få meg til å føle meg annerledes, skriver Rashford på Twitter.

Den 22 år gamle stjernespissen mottok ifølge han selv en rekke rasistiske meldinger på Instagram etter lørdagens kamp. Rashford skriver videre at for å skåne barn som følger han på Twitter mot rasistiske holdninger, velger han ikke å dele akkurat hva som ble skrevet til han.

– Jeg deler ikke «screenshots» – det ville vært ansvarsløst, skriver United-stjernen.

Den rasistiske hendelsen er langt fra den første i fotballverdenen eller i Manchester United-leiren. Da Solskjærs mannskap røk på et overraskende tap for tabelljumbo Sheffield United i midtuka, ble Anthony Martial og Axel Tuanzebe utsatt for rasisme.

Lørdag ble en 49 år gammel mann arrestert etter å ha trakassert West Bromwich-spiller Romaine Sawyers.

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk